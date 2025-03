La relación de Hiba Abouk y Antonio Revilla, ¿en crisis?: todo lo que se sabe

Hiba Abouk y Antonio Revilla son una de las parejas del momento. No obstante, ambos prefieren vivir su romance desde la más absoluta discreción, aunque, de vez en cuando, utilicen la red para declararse su amor a los cuatro vientos. Hace menos de un mes, la actriz manifestó que para ella «San Valentín era todos los días», unas palabras que sugerían que su noviazgo continuaba avanzando por el mejor de los caminos. Sin embargo, no todo es oro lo que reluce.

Hace tan solo unos días, la actriz y el empresario fueron pillados por una conocida revista del país protagonizando una monumental bronca a la salida de un restaurante de la capital. Como era de esperar, esta información ha situado su relación en el ojo del huracán mediático y, en medio del revuelo, el programa Socialité ha asegurado, tras ponerse en contacto con una fuente cercana, que Hiba y Antonio podrían haber decidido darse un tiempo, por lo que su relación estaría, en estos momentos, en stand by.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hiba Abouk (@hiba_abouk_)

Al recibir estos datos, el magacín de la cadena de Fuencarral ha comenzado una exhaustiva investigación en la que se ha comprobado que, en las últimas publicaciones de Hiba, no hay ninguna interacción de Revilla. De hecho, la última se produjo el 2 de marzo. Un detalle que llama la atención, teniendo en cuenta que desde que empezaron su relación han dejado plasmados sus sentimientos en sus respectivos perfiles digitales. «No puedes estar más guapa, mi amor», o «Te amo», son solo algunos de los cariñosos comentarios que el hijo de Emiliano Revilla ha escrito a Abouk.

Pero esto no es todo. Y es que recientemente ambos han dedicado parte de su contenido de la red a compartir frases de desamor. «Si no entiende una mirada, no entenderá una larga explicación», ha escrito la intérprete en la descripción de una de sus últimas fotografías publicadas en Instagram. Por su parte, Revilla ha compartido mensajes como: «Johnny Depp dijo: Hazle caso a la vida cuando te saque de empujones de donde no debes estar. Y es tan real» o «De mí para mí. Te he visto volver a empezar y lo haces como nadie».

Mensaje compartido por Hiba Abouk en su perfil de Instagram. (Foto: RRSS)

Estos movimientos, sumados a la discusión en plena calle de la que se hizo eco la revista Diez Minutos, han generado multitud de rumores que ponen en duda la integridad de su historia de amor. ¿Siguen juntos y han tenido un bache o esta primera crisis podría ser la definitiva? Solo el tiempo lo dirá.