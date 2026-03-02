Shakira rompe récords y reúne a más de 400.000 personas en un concierto gratuito en México

Shakira se ha consolidado como la mujer latina más taquillera de los últimos tiempos. Y el éxito de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour es una gran prueba de ello. La intérprete ha colgado el cartel de sold out de numerosos estadios de alrededor del mundo desde principios del 2025, pero, sin duda, lo que ha conseguido este domingo, 1 de marzo, podría decirse que ha sido uno de los mayores hitos de su carrera sobre los escenarios. Y es que ha logrado congregar a más de 400.000 personas en el Zócalo de la Ciudad de México.

Según lo publicado, Shakira realizó un concierto de carácter gratuito organizado de manera conjunta por el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, y el Grupo Modelo. De hecho, la política no dudó en sentirse muy orgullosa de la noche histórica que había protagonizado la colombiana en el país citado. «400.000 personas disfrutamos del gran espectáculo de Shakira desde la Plaza de la Constitución hasta el Monumento de la Revolución», escribía en su perfil oficial de X.

400 mil personas disfrutamos del gran espectáculo de @shakira, desde la Plaza de la Constitución hasta el Monumento a la Revolución. #ShakiraEnElZócalo pic.twitter.com/mgDeo1YQoK — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 2, 2026

Este concierto ha sido el segundo que Shakira ha realizado en el Zócalo capitalino. El primero tuvo lugar en 2007, cuando realizó un breve espectáculo (también gratuito) y reunió a unos 210.000 espectadores. Han pasado casi dos décadas desde entonces y, en su regreso, ha duplicado la cifra de audiencia, dejando más que claro el impacto cultural, social y económico que es capaz de mover con su música, al mismo tiempo que se pone de manifiesto el poder de convocatoria con el que cuenta. Además, con este nuevo récord, la de Barranquilla ha superado a Los Fabulosos Cadillacs, que reunieron a 300.000 personas en 2023, y a Grupo Firme, que en 2022 convocaron a 280.000 fans.

«Esto es un sueño. Muchísimas gracias a los que han estado acampando desde temprano bajo el sol. Como siempre, venciendo todos los obstáculos junto conmigo. Hoy tengo una mezcla de emoción, de nostalgia y de agradecimiento, porque hoy es el último día de nuestra gira en México, mi casa», dijo la cantante cuando comenzó el show.

Shakira en un concierto en el Zócalo de Ciudad de México. (Foto: Gtres)

Durante el espectáculo, Shakira hizo un repaso de todas las etapas de su trayectoria, llegando incluso a proyectar un vídeo con imágenes de su infancia y su adolescencia con el que quiso recordar al público sus raíces. Además, protagonizó hasta 12 cambios de vestuario, así como para terminar aprovechó para presentar su última canción: una colaboración con el cantante Beelé titulada Algo tú.

Cabe destacar que horas antes de este histórico concierto, Shakira escribía en sus redes sociales que «tenía una mezcla de emoción y nostalgia por el cierre de su gira en México». «Veo que están acampando desde hace dos días en el Zócalo y estoy viendo en vivo cómo empieza ya a ocupar la plaza. Me siento tan agradecida por todo lo que hacen por mí. Esta noche prometo darle todo», decía. Y dicho y hecho, así fue. La artista ha logrado un hito sin precedentes en la historia musical de México que será muy difícil de superar y olvidar.