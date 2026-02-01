Shakira se abre y confiesa qué siente realmente por Alejandro Sanz: "Somos muy traviesos"
Shakira ha participado en el documental de Alejandro Sanz, 'Cuando nadie me ve'
Los artistas son íntimos amigos y llevan muchos años compartiendo confidencias
El documental Cuando nadie me ve, un proyecto que explica la trayectoria personal y profesional de Alejandro Sanz, ha dejado al descubierto la faceta más íntima de cantante. Uno de los capítulos más comentados está protagonizado por Shakira, quien abre su corazón con total naturalidad para reconocer lo que siente por su compañero. Después de años y años de especulación, la colombiana deja claro con sus palabras que únicamente tiene con Alejandro una bonita amistad.
Los artistas se conocieron a principios de los años 2000 y no tardaron en darse cuenta de la complicidad que había entre ellos. De esta forma, usaron su bonita conexión para trabajar juntos y en 2005 publicaron La tortura, una canción muy escuchada que todavía sigue siendo un éxito. Fue el punto de partida de unos rumores que nunca han cesado que han vuelto a escena en momentos puntuales, como por ejemplo cuando Shakira rompió con Piqué.
Alejandro Sanz y Shakira posando. (Foto: Instagram)
Shakira ha hecho su vida después de romper con Gerard Piqué, pero no se le ha conocido ninguna pareja públicamente. Esto ha hecho que sus fans especulen con una posible relación con Sanz, quien también rompió con su novia. Sin embargo, las imágenes que se han emitido en Cuando nadie me ve confirman que, hasta la fecha, los intérpretes son sólo amigos.
Shakira ha llegado a coincidir con Candela Márquez cuando esta todavía estaba con Alejandro Sanz y entre ellas no ha habido ningún tipo de rivalidad, al contrario. Recordemos que en su día se dijo que Candela tenía celos de Shakira, pero el documental desmiente esta teoría.
Los sentimientos de Shakira
Shakira no suele hablar de su vida privada, para eso ya tiene sus canciones, pero ha hecho una excepción para dejar claro cómo es su relación con Alejandro Sanz. «Estoy con él y lloro de la risa. Nadie me hace reír así. Y como lo sabe, se aprovecha», comenta. Es decir, su vínculo se basa en una bonita amistad que se ha intensificado en ciertos momentos, cuando han trabajado juntos o cuando se han reunido para pasar tiempo de calidad.
Shakira durante una de las actuaciones de su gira. (Foto: Gtres)
La ex de Piqué también ha confesado qué pensó la primera vez que vio a Alejandro: «Me pareció muy amable y no sabía que iba a ser tan gracioso». Más adelante reconoce que siempre se ha sentido unida a su compañero: «Hay mucha química. Somos muy traviesos los dos». Es decir, no sólo tiene en común el talento y la pasión por la música, también comparten muchos rasgos que les permite disfrutar de una bonita amistad.
En algún momento, Shakira y Alejandro Sanz no han estado cerca físicamente porque cada uno tiene su vida, sus compromisos laborales y sus obligaciones familiares. Sin embargo, han asumido que la distancia no tiene nada que ver con la relación que han construido. «La vida está llena de picos y valles, pero sabemos que siempre hay alguien del otro lado, aunque sea a millas de distancia», recalcan a modo de conclusión.