Giro radical en la relación entre Shakira y Piqué que ha hecho saltar las alarmas: «Es muy disciplinado»

El sorprendente piropo que Shakira le ha dedicado a Gerard Piqué durante una entrevista televisada ha provocado un giro inesperado en la relación entre ambos, generando sorpresa entre quienes seguían con atención su distanciamiento desde 2022. La artista colombiana afirmó que su ex pareja «es muy disciplinado», una valoración positiva que muchos interpretan como un gesto de acercamiento después de años marcados por la tensión.

Según Shakira, la disciplina es indispensable para alcanzar el éxito en cualquier ámbito, y en este caso quiso reconocer que el ex futbolista siempre destacó en ese aspecto. Este comentario, que se produjo sin previo aviso y de manera espontánea, demuestra que, pese a las diferencias del pasado, aún existe un espacio para el reconocimiento mutuo. Tanto el tono de la frase como el contexto de la conversación han sido interpretados como un signo de que las heridas podrían estar empezando a cicatrizar.

Estas palabras se pronunciaron durante su participación en el programa Por el mundo, emitido por la cadena argentina Telefe, donde la artista se encontraba promocionando el cierre de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour. Aunque la entrevista se centró en su proyecto musical, el presentador abrió la puerta a otros asuntos personales que permitieron conocer una faceta más íntima de la cantante.

La entrevista de Shakira

Entre declaraciones sobre su evolución profesional, la exigencia de su agenda y el esfuerzo detrás del espectáculo, también surgieron menciones a las personas que la han acompañado a lo largo del último año y medio. La conversación avanzó de forma natural hacia el ámbito familiar, un terreno que Shakira suele abordar con prudencia, pero que en esta ocasión dejó algunas afirmaciones llamativas. En este contexto, la referencia a Piqué adquirió aún más peso, pues apareció dentro de un discurso centrado en la importancia del esfuerzo, el compromiso y la constancia.

Uno de los momentos más comentados se produjo cuando el presentador mencionó el talento musical de los hijos de la pareja, sugiriendo que esas aptitudes eran un legado directo de su madre. Shakira respondió en tono de humor, reconociendo que, efectivamente, esos rasgos no procedían de su padre, aunque la referencia no quedó ahí.

La artista detalló con orgullo los avances de Milán, que toca varios instrumentos, y las habilidades vocales de Sasha, que incluso protagonizó una obra escolar. Después explicó que desde pequeños les inculcó el valor de la dedicación, animándolos a practicar y afrontar cada reto con responsabilidad. El retrato que hizo de sus hijos dejó ver un entorno familiar en el que la creatividad y la disciplina conviven de forma natural, así como una madre muy consciente del papel que ella ha desempeñado en su desarrollo.

Shakira y Piqué mejoran su relación

Shakira ha sorprendido a todos al reivindicar también la influencia de Gerard Piqué en la formación de sus hijos, rompiendo con la dinámica habitual de declaraciones públicas desde la separación. Ante el comentario del entrevistador, que atribuía completamente a la artista el mérito de la disciplina de Milán y Sasha, ella intervino para matizar que su padre también es un ejemplo de constancia. Señaló que es imposible triunfar en cualquier profesión sin una actitud rigurosa, y que ambos menores han aprendido que los logros requieren trabajo.

La defensa inesperada del ex futbolista ha sido interpretada como un gesto de reconocimiento que contrasta con el tono distante que ambos habían mantenido durante los últimos años. La conversación derivó después hacia el agradecimiento de la artista a sus fans, a quienes considera un apoyo constante y su historia de amor más larga, en referencia a los millones de personas que la acompañan desde hace décadas.

Un acercamiento inesperado

El inesperado acercamiento que hemos explicado se produce cuando la carrera de Shakira atraviesa un momento de gran intensidad, impulsado por un público fiel que la ha acompañado durante toda la gira. La cantante explicó que estos meses sobre el escenario le han permitido identificar quiénes han permanecido a su lado en los momentos más difíciles, destacando la amistad y la lealtad como pilares fundamentales. También señaló que la relación con sus seguidores se mantiene tan fuerte porque nació de manera genuina y ha continuado creciendo con cada nuevo proyecto.

Tres años después de anunciar su separación mediante un comunicado conjunto, Shakira y Gerard Piqué han seguido caminos muy diferentes en lo personal y en lo profesional, aunque siempre vinculados por la crianza de sus hijos. Desde 2022, la atención mediática ha estado centrada en su ruptura, marcada por desacuerdos sobre la custodia, movimientos entre Barcelona y Miami, y mensajes indirectos que alimentaron titulares en todo el mundo. También ha habido decisiones importantes, como la venta de la casa familiar, que simbolizó para muchos el cierre definitivo de una etapa.

Sin embargo, las palabras de la cantante en la televisión argentina parecen insinuar que, al menos en el plano público, la relación podría estar evolucionando hacia un tono más sereno. Aunque no implica necesariamente una reconciliación personal, sí sugiere una disposición a suavizar las tensiones, especialmente por el bienestar de Milán y Sasha, que siguen siendo el vínculo más importante entre ambos.