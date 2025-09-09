Entre lágrimas y éxitos: Shakira hace historia en su tour internacional

Shakira está tocada por la varita mágica. Cada paso que da, cada decisión artística, se transforma en historia. Tras más de tres décadas de carrera, la colombiana no solo se mantiene en la cima de la música mundial, sino que continúa renovando su legado con una fuerza que parece inagotable. Desde su regreso activo a la música hace tres años, la artista ha convertido cada movimiento en un hito, consolidándose como una figura única en la industria y como la voz más poderosa de la música latinoamericana a nivel global.

La mejor prueba de esta grandeza es su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, una gira que ya se ha ganado un lugar entre las más importantes de su generación y una de las más grandes de la historia de la música. Con una puesta en escena monumental y llena de sorpresas, Shakira ha demostrado que su capacidad de reinvención es infinita. Cada concierto se convierte en un espectáculo irrepetible, en el que juega con los setlist y, además, convoca a grandes figuras internacionales para compartir escenario.

En México, uno de los países que más cariño le ha brindado a lo largo de su carrera, Shakira volvió a romper récords históricos. Se convirtió en la primera artista en ofrecer cuatro conciertos en el Estadio Akron de Guadalajara, con más de 200.000 asistentes y un impacto económico estimado en 25 millones de dólares para la ciudad. A esto se suma su logro en el Estadio GNP de Ciudad de México, donde llenó el recinto en 12 ocasiones, siete en la primera etapa de la gira y cinco en la segunda, un récord nunca antes alcanzado por otra estrella internacional.

Pero el éxito no se limita a lo numérico. En Ciudad de México, Shakira sorprendió con invitados de lujo: Belinda, con quien interpretó Día de Enero, y Danna Paola, que compartió escenario en el tema Soltera. La conexión con el público y sus colegas locales evidenció, una vez más, la universalidad de su música.

Su impacto también se trasladó a los escenarios internacionales. Gracias precisamente a Soltera, Shakira se hizo con el premio a Mejor Videoclip en la última edición de los MTV VMAs en Nueva York, alcanzando así su séptimo galardón y consolidándose como la artista latina con más premios en la historia de estos reconocimientos. Un título que reafirma su lugar como la intérprete latinoamericana más grande del mundo.

La colombiana regresará a Nueva York el próximo 27 de septiembre para encabezar el Global Citizen Festival en Central Park, junto a The Weeknd. Este evento benéfico destina parte de sus beneficios a causas sociales como la preservación del Amazonas y la lucha contra el hambre en África, reflejando el compromiso social que siempre ha caracterizado a la cantante.