Shakira le ha lanzado un piropo a Gerard Piqué tres años después de su mediática separación. Durante este tiempo, a través de su música, la artista colombiana ha canalizado sus sentimientos a través de sus letras, donde ha reflejado sus vivencias tras romper con el padre de sus hijos y que han copado numerosos titulares en el mundo. Sin embargo, parece que la intérprete de La loba ha dejado atrás el pasado y ahora ha destacado una cualidad del ex futbolista del Barcelona.

Las reveladoras palabras de Shakira sobre Piqué

Debido al desamor y al dolor que sintió -entre muchos sentimientos- por la separación con Gerard Piqué, la artista no encontró una mejor forma para desahogarse que en sus canciones. «Pasar de la frustración, de la rabia, el dolor, la tristeza… Y transformarlo en arte, en creatividad e inspiración. Me ayudó a sanar y creo que mucha gente sanó conmigo», ha desvelado en Por el mundo, un programa presentado por Marley.

Gerard Piqué con Shakira. (Foto: Gtres)

Pese a las dificultades y el shock de romper con el hombre con el que se imaginaba una vida y con el que había formado una familia, Shakira nunca se sintió sola, pues contó con el apoyo de «sus amigos» y, sobre todo, con el abrazo de sus fans. «Con este público empecé una historia de amor hace muchos años y que continúa. Es quizás la historia de amor más larga que he tenido», ha dicho.

Aunque la artista siempre ha sido muy discreta a la hora de hablar sobre su vida personal, lo cierto es que cuando se trata de sus hijos, Sasha y Milan, no puede evitar no hablar de ellos, sobre todo si es para presumir del talento musical que han heredado: «Sí, porque del papá no. Los dos son muy musicales. Milan toca el piano, la batería, guitarra, ahora está aprendiendo el bajo. Sasha tiene una voz muy linda. En el colegio fue el protagonista de Charlie y la fábrica de chocolate. Los dos son muy disciplinados, y eso es algo que les he enseñado desde muy chiquitos».

Shakira y Gerard Piqué en Madrid. (Foto: Gtres)

Sin embargo, ha sido entonces cuando ha aprovechado para destacar una gran cualidad de su ex. Pese a su desahogo en sus canciones, la colombiana ha dado cuenta que no le guarda ningún rencor. Es más, tras muchos años compartidos en los que fueron una de las parejas más mediáticas, se ha deshecho en halagos hacia Piqué: «También el padre, hay que decirlo, es muy disciplinado, porque es que no se puede triunfar de otra manera en cualquier oficio, la disciplina es básica. Ellos saben que no hay otra manera. Si hay que presentarse a algo, hay que ensayar, si hay que presentarse para un examen, hay que estudiar. No hay otra. Eso sí que es innegociable».