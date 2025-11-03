Desde que en 2022 salió a la luz que Gerard Piqué había rehecho su vida sentimental al lado de Clara Chía, han sido pocas las ocasiones en las que ha sido visto junto a la joven. Siempre han preferido optar por mantenerse en un discreto segundo plano, y es por ello por lo que cada vez que aparecen en público, se convierten en noticia. Sin embargo, esta última vez que ha ocurrido, ha sido aún más llamativa, ya que ha coincidido con una noticia que no para de generar expectación.

La catalana y el que formara parte de las filas del club azulgrana han sido fotografiados en las gradas del Nuevo Estadio de Encamp, un enclave situado en Andorra hasta el que se han desplazado, el pasado 2 de noviembre, para disfrutar del partido disputado entre el Cádiz CF y el Andorra FC (equipo del que es dueño el ex futbolista a través de su empresa, Kosmos Holding). Durante el encuentro deportivo, Piqué y Chía no han dudado en intercambiar gestos de cariño y en derrochar una notable complicidad delante de todos los presentes que no ha pasado desapercibida. Una actitud que ha dejado más que claro que su relación continúa avanzando por muy buen camino, a pesar de los rumores que señalan todo lo contrario.

Gerard Piqué y Clara Chía en Andorra. (Foto: Gtres)

Este último plan que ha compartido la pareja ha trascendido en un momento en el que el nombre de Piqué ha vuelto a acaparar titulares. Y es que acaba de conocerse que Lamine Yamal ha adquirido la casa en la que el catalán vivió su historia de amor con Shakira. Se trata de una residencia ubicada en la exclusiva urbanización de Ciutat Diagonal, en Esplugues de Llobregat, un municipio de Barcelona. Fue diseñada en 2012 por la arquitecta Mireia Admetller y cuenta con casi 4.000 metros cuadrados que están ocupados por tres casas interconectadas entre sí por grandes jardines. Además, también tiene seis habitaciones, varias terrazas, piscina interior y exterior, gimnasio, biblioteca, sala de cine, campo de fútbol, pista de pádel y estudio de grabación, entre otros espacios.

Según lo publicado, Yamal la habría adquirido por 11 millones de euros. No obstante, por ahora, ni el comprador ni los vendedores se han pronunciado al respecto, aunque lo cierto es que Lamine ha publicado una fotografía en su perfil oficial de Instagram en la que aparece de espaldas observando el jardín de la lujosa propiedad que acaba de adquirir y que en un pasado perteneció a la intérprete de Te felicito y al padre de sus hijos. Una imagen que confirmaría todas las especulaciones que han surgido al respecto.

Lamine Yamal en su nueva casa. (Foto: Instagram)

Sea como fuere, esta inesperada compra habría puesto fin al único nexo inmobiliario que aún unía a Piqué y a Shakira. Un motivo por el que, tal vez, el catalán y su actual pareja se hayan mostrado tan felices y contentos durante su última aparición en público. Cabe destacar que la última vez que trascendieron detalles sobre su relación fue durante el pasado verano.

En el mes de junio de este mismo año, fueron fotografiados en el Gran Premio de España de F1. En julio, fue el propio Piqué el que quiso compartir con sus seguidores el viaje que habían disfrutado por el suroeste de Estados Unidos, concretamente por la zona del Gran Cañón y el desierto de Utah.