Lamine Yamal, interesado en comprar la casa de Shakira y Piqué en Barcelona

Con 18 años recién cumplidos, Lamine Yamal se ha consolidado como una de las grandes promesas del fútbol internacional. Actualmente, su carrera en el terreno de juego sigue ligada al F.C. Barcelona, al mismo tiempo que su faceta privada continúa dando pasos firmes fuera de los campos. Su disposición económica es cada vez más pudiente debido a su indudable éxito, y prueba de ello es la adquisición inmobiliaria que tiene en mente y que, según varios medios, está a punto de cerrar.

De acuerdo con lo publicado, el jugador estaría en proceso de cerrar la compra de una de las propiedades más emblemáticas de la crónica social de nuestro país: la mansión en la que, durante años, Gerard Piqué y Shakira vivieron su historia de amor. Se trata de una propiedad valorada en 14 millones de euros y ubicada en la exclusiva urbanización de Ciutat Diagonal, en Esplugues de Llobregat, un municipio de Barcelona. Fue diseñada en 2012 por la arquitecta Mireia Admetller y cuenta con casi 4.000 metros cuadrados que están ocupados por tres casas interconectadas entre sí por grandes jardines. Además, también tiene seis habitaciones, varias terrazas, piscina interior y exterior, gimnasio, biblioteca, sala de cine, campo de fútbol, pista de pádel y estudio de grabación, entre otros espacios.

Casa de Shakira y Piqué en Barcelona. (Foto: Gtres)

Ha sido El País el encargado de sacar a la luz esta información, asegurando que el plan de Lamine Yamal sería transformar por completo la casa para convertirla en una lujosa residencia de alto rendimiento, digna de un deportista de élite. De hecho, la idea es que pueda contar con un gimnasio personal y un preparador físico propio que le entrene en esas instalaciones. Por otro lado, ser propietario de esta casa también le permitirá estar cerca de otros compañeros de equipo como Alejandro Balde o Ronald Araujo, los cuales también residen en esa zona. Una zona que permite a todos sus huéspedes poder vivir alejados de la ciudad y mantener la privacidad por la que muchos rostros conocidos velan.

Lamine Yamal. (Foto: Gtres)

Un dato curioso es que, en el caso de que finalmente se concrete la compra, la famosa casa en la que los reporteros hicieron interminables guardias tras conocerse la ruptura de Shakira y Piqué volverá a ser el escenario de un romance entre un futbolista y una cantante. Y es que, si en su día, Shakira y Piqué convirtieron esas paredes en su nido de amor, ahora todo apunta a que Lamine podría hacer lo mismo con Nicki Nicole, su actual pareja y una de las artistas argentinas de música urbana más reconocidas a nivel internacional. Así, de confirmarse la adquisición, la historia se repetiría, y la vivienda recuperaría su interés mediático, pero esta vez de la mano de dos jóvenes promesas en sus respectivas carreras profesionales. No obstante, por ahora, ni Lamine Yamal ni Shakira ni Piqué se han pronunciado al respecto, por lo que tan solo queda esperar a que alguna de las partes confirme o desmienta este acuerdo de compra.