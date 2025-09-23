Lamine Yamal se queda sin Balón de Oro, pero Nicki Nicole lo corona en redes

La gala del Balón de Oro 2025, celebrada en el Théâtre du Châtelet de París, volvió a convertirse en uno de los eventos más esperados del fútbol mundial, donde se congregan las figuras más destacadas del deporte rey. En esta edición, la atención no solo estuvo puesta en los galardonados, sino también en los jóvenes talentos que se perfilan como el futuro de la disciplina. Entre ellos, Lamine Yamal, delantero del FC Barcelona de tan solo 18 años, acaparó miradas al competir en dos categorías: el Trofeo Kopa, destinado al mejor futbolista joven del mundo, y el codiciado Balón de Oro, reservado para el mejor jugador de la temporada.

Aunque finalmente no logró alzarse con el Balón de Oro, quedando en segundo lugar detrás de Ousmane Dembélé, la figura del joven culé brilló con fuerza. Su actuación en el campo y su progresión constante le permitieron conquistar, por segundo año consecutivo, el Trofeo Kopa, reconocimiento que lo acredita como el mejor futbolista sub-21 del planeta. Visiblemente emocionado al recibir el premio, Yamal declaró desde el escenario: «Este es un sueño hecho realidad. Agradezco a mi club, a mi familia y a quienes han confiado en mí». Un mensaje que refleja no solo su gratitud, sino también la madurez de un futbolista que, pese a su juventud, ya es consciente de la magnitud de su logro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @lamineyamal

El evento, sin embargo, no estuvo exento de controversias y opiniones encontradas. Mounir Nasraoui, padre de Lamine, no dudó en expresar su desacuerdo con el resultado final, sugiriendo que «aquí ha pasado algo muy raro» y calificando la derrota de su hijo como un «daño moral». Este tipo de declaraciones subraya la pasión que genera el Balón de Oro no solo entre los jugadores y aficionados, sino también entre los familiares de quienes compiten por el máximo galardón individual en el fútbol.

En medio de la expectación y la presión mediática, Lamine Yamal recibió un apoyo muy especial desde la distancia: Nicki Nicole, cantante argentina y su pareja, aprovechó las redes sociales para demostrar públicamente su cariño. Aunque no asistió a la gala, la artista compartió una foto junto a Yamal y escribió: «Mi estrella. Te amooooo». La publicación, cargada de ternura, muestra a la pareja en un ambiente relajado, reforzando la cercanía emocional que mantienen a pesar de las obligaciones profesionales que los separan temporalmente.

Stories de Instagram de Nicki Nicole. (Foto: RRSS)

La relación entre Yamal y Nicki Nicole ha sido seguida con gran interés desde que comenzó a circular la versión de un romance entre ambos. Su vínculo se ha caracterizado por gestos románticos y demostraciones de afecto constantes. Por ejemplo, durante el cumpleaños número 25 de la cantante, celebrado en Barcelona, Lamine le regaló un collar de diamantes con un dije que incluía la inicial «N», símbolo de la artista. Además, para el Día de la Primavera, le envió un ramo de flores amarillas y blancas, un detalle cargado de significado cultural en Argentina, donde la tradición de regalar flores amarillas el 21 de septiembre se remonta a la popular telenovela juvenil Floricienta.

Nicki Nicole: la estrella argentina de la música urbana

Nicki Nicole, nacida en 2000 en Rosario, Argentina, se ha consolidado como una de las voces más destacadas de la música urbana de su país y del ámbito internacional. Saltó a la fama en 2019 con su primer single, Wapo Traketero, que recibió el apoyo de Duki, uno de los referentes del rap argentino, catapultando su carrera. Desde entonces, ha trabajado con reconocidos artistas como Bizarrap, Aitana, Rels B y Bad Gyal, logrando fusionar las raíces del rap con una sonoridad más cercana al pop y ganándose un lugar como referente de su generación.

En el plano personal, Nicki Nicole también ha sido noticia por sus relaciones mediáticas. Su romance con el rapero Trueno fue muy celebrado por sus seguidores y estuvo marcado por un fuerte vínculo emocional. Posteriormente, mantuvo un breve noviazgo con el cantante Peso Pluma, con quien apareció públicamente en la alfombra roja de los premios Grammy en Sevilla en 2023, aunque la relación terminó meses después debido a un incidente de infidelidad que se viralizó en internet.