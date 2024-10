Se cumplen dos años desde que Gerard Piqué y Shakira anunciaran, a golpe de comunicado, su ruptura tras más de una década de relación y dos hijos en común. «Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión», rezaba el texto. Entonces, la pareja no ahondaba en más detalles acerca de lo que les había llevado a tomar esta decisión. No obstante, era cuestión de días que se filtrara que el ex futbolista había iniciado un romance con otra mujer, Clara Chía, y que la cantante colombiana estallara contra su ex en sus letras.

Desde el anuncio, Shakira ha dedicado hasta tres canciones a Gerard Piqué -Bzrp Music Sessions, Vol. 53, Te felicito o Monotonía-, y lo cierto es que diciendo nada bueno. Además, la artista ha concedido varias entrevistas en las que ha hablado expresamente del ex futbolista del FC Barcelona y ha confesado cómo se enteró de las presuntas infidelidades de Piqué. «Por primera vez tengo que lidiar con muchas cosas como madre soltera, pero mis hijos son mi gran apoyo. A veces es una suerte no tener un marido, porque me estaba arrastrando hacia abajo», ha llegado a decir. Mientras, el deportista ha mantenido un perfil bajo ante los medios de comunicación. Hasta ahora.

Shakira y Gerard Piqué en Madrid. (Foto: Gtres)

Gerard Piqué ha concedido una entrevista al canal de televisión por suscripción estadounidense, CNN, en la que se ha confesado sobre su carrera profesional y lo ocurrido con Shakira. Por primera vez, Piqué ha compartió su perspectiva sobre la separación de la artista colombiana y el impacto que ha tenido en su vida. «Yo siempre he estado muy tranquilo. Sé en el mundo en el que vivimos. Sé que a todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista de las cosas. Los medios de comunicación controláis un mensaje y, en líneas generales, cada uno dice lo que quiere vender», ha comenzado diciendo Piqué, en un tono sereno.

«La verdad o lo que pasa o sucede no está contado de la manera que ha sido. Esto yo no lo puedo controlar. Siempre he creído que lo mejor es estar rodeado de los míos, de mi familia, mis amigos, de las personas que de verdad te conocen. Ellos saben cómo eres y lo que haces, y eso me da mucha tranquilidad», ha añadido el catalán para, inmediatamente después, confesarse de lo más feliz. «Estoy feliz, me lo paso muy bien y me siento un privilegiado». Unas palabras que más allá de la prensa, desmentirían la versión que Shakira ha dado hasta el momento sobre los motivos de su ruptura y posterior separación.

Gerard Piqué en una charla en Málaga. (Foto: Gtres)

«La vida que he tenido, poder jugar en el club de mi vida durante más de 20 años, unos hijos maravillosos, una familia increíble, unos amigos de toda la vida… Y a partir de ahí, crear cosas como la Kings League [denominada oficialmente por motivos de patrocinio como Kings League InfoJobs y Kings League Santander], veremos qué me depara el futuro y disfrutar de la vida, que al final esto dura dos días y tenemos que disfrutarla», ha concluído Gerard Piqué. Unas declaraciones sinceras y sorprendentes por parte del futbolista, que por primera vez han arrojado luz sobre su vida personal y su mundo interior, dejando en claro su verdadero estado emocional.

Shakira emite un comunicado urgente

Esta entrevista de Gerard Piqué ha visto la luz, sea como fuere, apenas un día después de que Shakira haya emitido un comunicado urgente sobre su gira de conciertos. El próximo 2 de noviembre era la fecha marcada en rojo en el calendario por los seguidores de todo el mundo de Shakira. Ese día iba a empezar la gira Las Mujeres Ya No Lloran de la artista colombiana en Estados Unidos. Sin embargo, tal y como ha anunciado la misma cantante en su página web, no será así.

El comunicado de Shakira. (Foto: Redes Sociales)

La etapa norteamericana de la gira mundial de Shakira se pospone a mayo de 2025 debido a la alta demanda de entradas. De esta forma, la artista y su equipo han decidido añadir más fechas y escenarios. «Mi producción ha crecido en tal magnitud, así como la demanda de entradas y más shows, que ha superado las expectativas más optimistas. Tanto que la gira en Norteamérica ahora requiere de estadios y más fechas para poder llegar a más de ustedes, por lo que ha sido trasladada a mayo del 2025», se puede leer en el comunicado.