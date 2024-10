Shakira anuncia su gira por Latinoamérica: fechas, escenarios y cuándo comprar las entradas

Shakira está de vuelta. La superestrella internacional ha anunciado su regreso a los escenarios con una gira mundial que, de momento, ya tiene las fechas por Latinoamérica, marcando su tan esperado retorno a su tierra natal después de casi dos décadas, y prometiendo una experiencia «que trasciende a la música». Producida por Live Nation y bajo el nombre Las mujeres ya no lloran World Tour, Shakira visitará Argentina, Brasil, México o Perú, entre otros países que no fueron parte del tour anterior. Además, la artista visitará su tierra natal, pues en Colombia se prevé que actue en Bogotá y Medellín.

Shakira en Miami. (Foto: Gtres)

El tour Las mujeres ya no lloran World Tour, en propias palabras de la organización, rendirá homenaje a la icónica música de Shakira, aunque con una visión orientada hacia el futuro. Inspirada en su álbum Las mujeres ya no lloran, la gira pretende difundir un poderoso mensaje de empoderamiento y fortaleza, que la artista quiere compartir con nuevas generaciones de fans que aún no han tenido la oportunidad de verla en vivo, así como con aquellos que han esperado años su regreso a los escenarios.

La gira de Shakira por Latinoamérica se ha anunciado pocos días después del lanzamiento de su nueva canción, Soltera, que debutó con gran éxito en YouTube -en tan solo nueve horas el audio superó las 750.000 reproducciones-. Este nuevo sencillo llega tras las 3 nominaciones de Shakira a los Latin GRAMMY: Álbum del Año por Las Mujeres Ya No Lloran, Canción del Año por Entre Paréntesis y Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina por Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Tiësto Remix).

Desde sus inicios en la industria musical, Shakira ha vendido más de 95 millones de discos en todo el mundo y ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos tres GRAMMYs, doce Latin GRAMMYs y varios World Music Awards, American Music Awards y Billboard Music Awards.

Fechas

Las fechas de la gira de Shakira por Latinoamérica en 2025 son las siguientes:

11 Febrero – Rio de Janeiro (Brasil) – Estadio Nilton Santos 13 Febrero – Sao Paulo (Brasil) – Estadio MorumBIS 16 Febrero – Lima (Perú) – Estadio Nacional 21 Febrero – Barranquilla (Colombia) – Estadio Metropolitano 23 Febrero – Medellín (Colombia) – Estadio Atanasio Girardot 26 Febrero – Bogotá (Colombia) – Estadio El Campín 2 Marzo – Santiago (Chile) – Estadio Nacional 7 Marzo – Buenos Aires (Argentina) – Campo Argentino de Polo 12 Marzo – Monterrey (México) – Estadio BBVA 16 Marzo – Guadalajara (México) – Estadio Akron 19 Marzo – Mexico City (México) – Estadio GNP Seguros



Cuándo y a través de dónde se pueden comprar las entradas

Las entradas podrán adquirirse a través de una preventa, que se activará el 8 de octubre y hasta el 11 de octubre, día en que se abrirá la venta general. Se podrán comprar a través de su página web oficial y Live Nation.