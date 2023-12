El importante paso que han dado Shakira y Gerard Piqué por el bien de sus hijos

Shakira tiene 46 años, diez más que Gerard Piqué, pero el motivo por el que rompieron su relación no está relacionado con esto. La cantante ha insinuado a través de sus últimas canciones que el empresario no tuvo un comportamiento sincero con ella, de hecho ha señalado de forma directa a Clara Chía, la novia actual del catalán. La joven conoció a Gerard trabajando juntos en la empresa Kosmos, propiedad de Piqué. Shakira se sintió traicionada y arremetió duramente contra el padre de sus hijos, aunque ahora todo ha cambiado.

Shakira y Gerard Piqué han dado un paso importante por el bien de los hijos que tienen en común, los pequeños Milan y Sasha. Fuentes cercanas aseguran que han tenido un acercamiento, de hecho ahora tienen un contacto cordial y apenas utilizan a sus abogados para comunicar sus intenciones. Hasta hace muy poco no había ningún tipo de relación, por eso su representantes legales se encargaban de transmitir una información u otra. Ahora la situación es mucho más calmado.

Shakira recogiendo un premio / GTRES

La expareja ha hecho un esfuerzo para mirar por los intereses de la familia que formaron en el pasado. «Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla», canta Shakira en una de sus últimas creaciones. La artista ha estado dolida y preocupada por el futuro de sus hijos, pero está haciendo todo lo posible para protegerles y por eso ha pensado que lo mejor es acercarse a Gerard Piqué.

Shakira y Piqué dan un paso fundamental

Tal y como ha explicado la periodista Lorena Vázquez, colaboradora del programa Y ahora Sonsoles, el vínculo entre los padres de Milan y Sasha «ha mejorado mucho». Esa es la razón por la que ahora «hablan entre ellos y no a través de sus abogados». Este paso adelante coincide con la celebración de la Navidad. La expareja llegó a un acuerdo para que Shakira pudiera empezar una nueva vida en Miami. Es Gerard Piqué el que tiene derecho a pasar gran parte de las vacaciones con sus pequeños porque viven en países diferentes.

Shakira con Gerard Piqué en un coche / GTRES

El convenio que firmaron Gerard Piqué y Shakira fue muy complejo, tanto es así que sus abogados estuvieron mucho tiempo redactándolo. En un primer momento el empresario no quería que sus pequeños viviesen fuera de España, pero se dio cuenta de que Shakira no estaba dispuesta a cambiar de opinión. Por ese motivo, y por intentar hacer el menos ruido posible, accedió a las peticiones de su ex.

Shakira ha pasado página, tanto es así que la prensa internacional le ha relacionado con el productor musical Rafael Arcaute. No obstante, la tertuliana Lorena Vázquez insiste en que estos rumores no se corresponden con la realidad.

Shakira no ha vuelto a encontrar el amor

Rafael Arcaute es un famoso productor y compositor de origen argentino que tiene muy buena fama entre los trabajadores de la industria musical. Tanto es así que su trayectoria le ha servido para ganar un total de 18 premios Latin Grammy. Es evidente que tiene muchas cosas en común con Shakira, pero el programa Y ahora Sonsoles desmiente que entre ellos haya algo más que una amistad.

Shakira en Miami / GTRES

Los medios latinoamericanos insisten en que Rafael lleva mucho tiempo persiguiendo a Shakira. Supuestamente, cuando descubrió lo que le había pasado con Gerard Piqué se acercó a ella y se ofreció a ayudarla en todo lo que estuviera en su mano. No obstante, la cantante todavía no ha encontrado el amor, a pesar de que ya ha sido relacionada con varios rostros conocidos.

Después de romper con Piqué, han vinculado a Shakira con Lewis Hamilton y con Tom Cruise, incluso le han llegado a vincular con Alejandro Sanz. Fuentes cercanas insisten en que estos dos artistas están unidos por su pasión por la música, pero nada más.