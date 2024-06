Shakira confiesa los planes que no pudo hacer con Gerard Piqué por su separación

Shakira y Gerard Piqué fueron, durante más de una década, una de las parejas más consolidadas y admiradas del mundo del espectáculo. Su historia de amor, que comenzó en el Mundial de Fútbol de 2010, parecía sacada de un cuento de hadas. Sin embargo, su separación, anunciada en 2022, sorprendió y entristeció a muchos, dejando atrás una serie de planes y sueños compartidos que nunca llegaron a realizarse. Es precisamente esto lo que ha contado en su última intervención pública.

La confesión de Shakira sobre los planes no realizados con Gerard Piqué nos muestra la otra cara de una relación que, a pesar de las dificultades, estuvo llena de sueños y esperanzas. La vida, como bien dijo Shakira, no es lineal y a veces nos enfrenta a decepciones inesperadas.

Sin embargo, su historia es también un ejemplo de fortaleza y la capacidad de seguir adelante, siempre mirando hacia el futuro con esperanza y determinación. Tanto es así que se ha convertido en un referente para muchas mujeres, pues ha logrado conquistar el feminismo y superar los problemas que ha tenido con Piqué.

En diversas entrevistas y canciones, la colombiana ha dado algunas pinceladas sobre la ruptura y cómo afectó a sus planes de futuro. Recientemente ha revelado que desde niña soñaba con formar una familia que durara toda la vida, un sueño que se vio truncado tras la aparición de Clara Chía, actual pareja de Gerard Piqué.

La nueva confesión de Shakira

Shakira ha compartido uno de los planes más importantes que tenía con Gerard Piqué: mudarse a Estados Unidos una vez que él se retirara del fútbol profesional. «El plan siempre fue que, cuando mi ex se retirara del fútbol profesional, nos iríamos a vivir a Estados Unidos y terminaríamos de criar a nuestros hijos allá, por todo el sacrificio que yo había hecho todos esos años acompañándole a jugar. La idea era venir aquí, pero ese momento coincidió justo con la separación», explica en la revista ‘Rolling Stone’.

Este sueño de mudarse a Estados Unidos no era solo un capricho, sino una estrategia pensada para ofrecer a sus hijos, Milan y Sasha, una vida más estable y menos expuesta al foco público, además de permitirle a Shakira reactivar su carrera musical en uno de los mercados más importantes del mundo. Sin embargo, la ruptura puso fin a este sueño, obligando a la de Barranquilla a replantear su vida y sus prioridades.

Siempre ha sido muy abierta sobre su deseo de mantener a su familia unida. Desde sus inicios en la música, ha hablado de la importancia de la familia y cómo soñaba con tener una que perdurara a lo largo del tiempo. Este deseo se intensificó con el nacimiento de sus hijos, quienes se convirtieron en el centro de su mundo. La cantante hizo grandes sacrificios personales y profesionales para apoyar la carrera de Gerard Piqué, con la esperanza de que, una vez retirado del fútbol, pudieran disfrutar juntos de una vida más tranquila y familiar. Sin embargo, se ha visto obligada a volar sola y el viaje está siendo más fácil de lo que estaba previsto.

Clara Chía cambia los planes de Shakira

La aparición de Clara Chía y la consecuente separación de Shakira y Piqué, puso fin a estos sueños. «La vida no es lineal. No es como la gente se la imagina en las películas. Las cosas no salen como queremos y hay que enfrentarse a la decepción. Forma parte de la condición humana. Por eso estamos aquí», ha declarado en el medio citado anteriormente.

La separación de Shakira y Gerard Piqué afectó a los planes familiares de la cantante y trajo consigo una serie de desafíos personales y profesionales. Shakira se encuentra en una nueva etapa de su vida, donde ha tenido que aprender a equilibrar su carrera musical con su papel de madre. Ha hablado abiertamente sobre las dificultades de esta transición, pero también ha mostrado su determinación para superar los obstáculos y continuar adelante por el bien de sus hijos.

En un primer momento responsabilizó de todo esto a Clara, pero hubo mucha gente que le quitó la razón, incluso fue una falta de coherencia. No tenía sentido que señalase a la joven teniendo en cuenta que en sus nuevas canciones da valor al feminismo y a la igualdad.

La nueva vida de Shakira

A pesar de los planes truncados y los desafíos que ha enfrentado, Shakira sigue siendo una de las artistas más queridas y respetadas del mundo. Su talento, carisma y honestidad la han mantenido en el corazón de millones de fans.

La separación de Gerard Piqué ha marcado un nuevo capítulo en su vida, pero también le ha dado la oportunidad de redescubrirse y explorar nuevas facetas de su carrera. De hecho está a punto de empezar una gira histórica, pues por primera vez tendrá oportunidad de interpretar delante de sus fans las canciones que compuso a raíz de su abrupta ruptura.

Shakira ha dejado claro que, aunque los planes con Gerard Piqué no se concretaron como esperaba, está comprometida con su papel de madre y artista. Su enfoque ahora está en proporcionar un entorno amoroso y estable para sus hijos, mientras continúa su carrera musical con la pasión y dedicación que siempre la han caracterizado. Ha dejado Barcelona, donde vivía con Piqué, para vivir en Miami, así que de alguna forma está siguiendo el camino que diseño hace años.