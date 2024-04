El polémico comentario de Shakira por el que todo el mundo se ha puesto en su contra

«Shaira, reina, aclárate». Eso es lo que le han dicho a la cantante colombiana después de su última entrevista, donde ha asegurado que no estaba de acuerdo con los valores que transmitía ‘Barbie’, la mítica película protagonizada por Ryan Gosling y Margot Robbie. Recordemos que el citado largometraje pone en valor el papel de la mujer en la sociedad, que es justo lo que defiende el último disco que ha sacado la ex de Piqué. El proyecto se titula ‘Las mujeres ya no lloran’ y hace referencia a la traumática ruptura que atravesó hace unos meses. Fuentes cercanas aseguran que ya está mucho mejor, por eso se ha permitido plasmar sus experiencias a través de unas canciones que pretenden ayudar a otras mujeres.

Shakira se ha convertido en un referente para gran parte del público, pero hay muchos que consideran que está aprovechando el tirón para sacar partido de una situación que todavía no está zanjada. La artista ha alzado la bandera del feminismo, pero por otro lado ha culpado a la nueva novia de Gerard Piqué de todo lo que ha sucedido. «Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena», canta en el tema que compuso junto a Bizarrap. Los seguidores de Piqué no entienden que intente ridiculizar a Clara Chía si supuestamente su objetivo es dar la cara por las mujeres.

En las últimas horas ha dado una nueva entrevista y ha desvelado que a sus hijos no les gustó la película ‘Barbie’. Para sorpresa de todos ha reconocido que ella tampoco comparte ciertas situaciones que se dan durante el largometraje. «Mis hijos la odian con todas sus fuerzas. Sintieron que era castrador. Y estoy de acuerdo, hasta cierto punto. Estoy criando a dos niños. Quiero que ellos también se sientan poderosos respetando a las mujeres», ha comentado al respecto. Como era de esperar, las redes se han plagado de críticas, pues estas palabras contradicen el espíritu que intenta transmitir en su nuevo disco.

Shakira activa una gran polémica

La ex de Gerard Piqué ha intentado aclarar que su objetivo no es favorecer a nadie. Siempre siguiendo su discurso, insiste en que no hay que atacar, simplemente buscar la igualdad. Sus declaraciones han activado una gran polémica, pues los temas que ha escrito después de romper con el empresario catalán están centrados en empoderar a las mujeres. Por eso ahora nadie entiende que haya dado un paso atrás.

«Me gusta la cultura pop cuando intenta empoderar a las mujeres sin privar a los hombres de su posibilidad de ser hombres, de proteger y proveer también. Creo en darle a las mujeres todas las herramientas y la confianza de que podemos hacerlo todo sin perder nuestra esencia, sin perder nuestra feminidad», ha declarado durante su última intervención pública.

La intérprete ha acabado diciendo en la misma entrevista que «creo que los hombres tienen un propósito en la sociedad y las mujeres también tienen otro propósito. Nos complementamos y ese complemento no debe perderse». Los seguidores de Gerard Piqué han aprovechado este momento para volver a la carga. Lo cierto es que Shakira ha ganado mucho dinero gracias a las canciones que ha compuesto después de la separación. Por eso algunos piensan que ha aprovechado el momento para enriquecerse, a pesar de que no comparte los valores que ha trasladado a su querido público.

Las críticas no se han hecho esperar

La red social X (antiguo Twitter) se ha llenado de comentarios que no dejan en buen lugar a Shakira. La artista se convirtió en un referente después de romper con Gerard Piqué y ahora ha demostrado que su discurso todavía tiene puntos débiles. Sus detractores no entienden que no apoye la película protagonizada por Margot Robbie. «A Shakira no le gustó ‘Barbie’ porque según ella ‘ridiculiza’ y ofende la masculinidad y a los hombres. Pero hace una semana sacó un álbum donde ridiculiza y ofende al papá de sus hijos y donde toda la estética es el empoderamiento femenino», escribe un usuario.

La colombiana ha desvelado que a sus hijos ‘Barbie’ les pareció «castradora» y una parte del público no cree que dos niños tan pequeños signifiquen lo que es esa palabra. Milan y Sasha tienen 9 y 11 años, un dato que muchos han recordado para demostrar que las declaraciones de Shakira son contradictorias.

Los hijos de Shakira tienen 11 y 8 años y les pareció castradora una película? A esa edad uno ni siquiera sabe lo que significa castrar jajajajajjaja https://t.co/s2dnGMed4n pic.twitter.com/LFwheJKAym — cinefibro (@cinefibro) April 1, 2024

Gerard Piqué está disfrutando de esta polémica en la sombra. No ha aprovechado el error de su ex para volver a la carga, pues actualmente ha logrado llegar a un pacto con ella. Están muy lejos de tener una relación amistosa y casi todo lo hablan a través de sus abogados, pero al menos la guerra pública parece haber llegado a su fin. Fue Piqué el primero que puso en duda el feminismo que defendía Shakira, recordando que estaba atacando a su novia, una mujer que no tenía nada que ver en lo que había pasado entre ellos.