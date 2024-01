«No hay Ken sin Barbie»: Ryan Gosling denuncia el desplante de los Oscar con Greta Gerwig y Margot Robbie

Las nominaciones a los Oscar 2024 fueron anunciadas en el día de ayer y, como siempre, la falta de algunos nombres ha supuesto un momento traumático para la comunidad cinéfila. Concretamente, las quejas se han centrado en la película de Barbie. La adaptación de la muñeca de Mattel ha recibido 8 nominaciones, pero entre ellas, no está ni la consideración de Greta Gerwig a Mejor directora, ni la candidatura de Margot Robbie a Mejor actriz principal. Una aparente injusticia por la que otro miembro del reparto, Ryan Gosling, ha emitido un comunicado denunciando la situación.

Ryan Gosling reacts to his Oscar nomination as well as Margot Robbie and Greta Gerwig being snubbed in their respective categories:

“But there is no Ken without Barbie, and there is no Barbie movie without Greta Gerwig and Margot Robbie. The two people most responsible for this… pic.twitter.com/bUxuci11hG

— Film Updates (@FilmUpdates) January 23, 2024