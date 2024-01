‘Oppenheimer’ domina la lista de nominados a los BAFTA 2024

La pugna taquillera que luego se convertiría en el meme “Barbenheimer” parece que no será una lucha equiparable tampoco en el terreno de los premios. Después de que el filme de Christopher Nolan venciese al de Greta Gerwig en la pasada edición de los Globos de Oro, ahora han sido los BAFTA 2024 los que han marcado ese dominio para el biopic sobre el nacimiento de la bomba atómica.

Oppenheimer lidera el ranking de las nominadas a los premios británicos de la cinematografía, optando a 13 candidaturas. Entre las que se encuentran todos los premios principales Mejor Película, Director, Guion Adaptado, Actor Protagonista para Cillian Murphy, Actriz de Reparto para Emily Blunt y Actor de Reparto para Robert Downey Jr. En cambio, Barbie empató en cinco nominaciones con la polémica Saltburn, un desaire con la adaptación de la muñeca de Mattel que muchos han visto como algo excesivo, pero que si tenemos en cuenta a los grandes olvidados a los posibles galardones no resulta alto tan sorprendente.

BAFTA 2024: «No es país para cineastas»

En todas las ceremonias de premios siempre hay grandes olvidadas desde la propia elección de los candidatos. Es algo inevitable al tratarse de cupos cerrados en los que no se puede considerar a una buena cantidad de filmes. Sin embargo, estos BAFTA 2024 han llamado la atención por dejarse en el tintero nombres que para toda la cinefilia parecen incuestionables.

Por un lado, tenemos a Los asesinos de la luna. La historia de los crímenes de Osage sí que ha sido reconocida con 9 nominaciones, incluyendo algunas de las principales secciones como la de Mejor Película. Lo que no quita para que la ausencia de su director Martin Scorsese en las listas haya hecho llevarse a más de uno las manos a la cabeza.

Lo mismo ocurre con Barbie. Puede que el filme de Warner Bros haya sido discutido entre crítica y público, pero la consideración para Gerwig parecía “algo cantado” en cualquier ceremonia. El desplante a los grandes directores del año no termina aquí. El otro nombre damnificado ha sido el del griego Yorgos Lanthimos. Su Pobres criaturas es el segundo largometraje que lidera el segundo puesto en el ranking de nominaciones, lista para disputar 11 categorías. No obstante, los premios tampoco han considerado al director de Camino y Langosta para esta edición de los premios ingleses. En el campo de la interpretación, llama la atención la ausencia de Lily Gladstone, coprotagonista junto a Leonardo DiCaprio en Los asesinos de la luna. Se llevó el Globo de Oro a Mejor Actriz y parte como una de las favoritas en la carrera hacia la alfombra roja.

Por último, la Academia Británica de Cinematografía tampoco ha tenido a bien, considerar a Secretos de un escándalo para alguna de sus máscaras doradas.

¿Qué día y dónde se pueden ver los BAFTA 2024?

La 77ª edición de los premios BAFTA se celebrarán el próximo 18 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres, con el actor David Tennant (Doctor Who, Jessica Jones) como presentador de la gala.

Fuera de nuestras fronteras, la gala se retransmitirá por la BBC One y en streaming en BBC iPlayer. En España, estos BAFTA 2023 se verán en directo y en exclusiva por el canal de pago TCM.

‘La sociedad de la nieve’: ¿Mejor película de habla no inglesa?

La alegría del cine patrio (como viene siendo habitual) nos la dio La sociedad de la nieve. La cinta de los supervivientes de los Andes dirigida por Juan Antonio Bayona ha sido nominada a la Mejor película de habla no inglesa, aunque al igual que sucedió en los Globos de Oro y pasará presumiblemente en los Oscar, lo tendrá muy difícil dada su competencia.

Por un lado está la francesa Anatomía de una caída, quien para la prensa internacional es la gran obra maestra del 2023. Pero este thriller legal, no es la única barrera que separa el largometraje del cine patrio del gran premio, pues tanto La zona de interés como Vidas pasadas han brillado para la crítica este año. Quien sabe si el hecho de tratarse de una historia real puede tener un peso mayor a la hora de decidir a la ganadora.

Lista completa de nominados a los BAFTA 2024

Mejor película

Anatomía de una caída

Los que se quedan

Los asesinos de la luna

Oppenheimer

Pobres criaturas

Mejor película británica

Desconocidos

How to Have Sex

Napoleón

Pobres criaturas

Amor en Rye Lane

Saltburn

Scrapper

Wonka

La zona de interés

Debut destacado de un guionista, director o productor británico

Lisa Selby – Blue Bag Life

Christopher Sharp – Bobi Wine: The People’s President

Savanah Leaf, Shirley O’Connor, Medb Riordan – Earth Mama

Molly – Manning Walker – How to Have Sex

Elle Glendinning – Is There Anybody Out There?

Mejor película de habla no inglesa

20 Days In Mariupol

Anatomía de una caída

Vidas pasadas

La sociedad de la nieve

La zona de interés

Mejor documental

20 Days In Mariupol

American Symphony

Beyond Utopia

La vida de Michael J. Fox

Wham!

Mejor película de animación

El chico y la garza

Chicken Run: Amanecer de los nuggets

Elemental

Spider-Man: Cruzando el multiverso

Mejor dirección

Justine Triet, Anatomía de una caída

Andrew Haigh, Desconocidos

Alexander Payne, Los que se quedan

Bradley Cooper, Maestro

Christopher Nolan, Oppenheimer

Jonathan Glazer, La zona de interés

Mejor guion original

Anatomía de una caída

Barbie

Los que se quedan

Maestro

Vidas pasadas

Mejor guion adaptado

Desconocidos

American Fiction

Oppenheimer

Pobres criaturas

La zona de interés

Mejor actriz protagonista

Carey Mulligan, Maestro

Emma Stone, Pobres criaturas

Fantasia Barrino, El color púrpura

Margot Robbie, Barbie

Sandra Hüller, Anatomía de una caída

Vivian Oparah, Amor en Rye Lane

Mejor actor protagonista

Bradley Cooper, Maestro

Cillian Murphy, Oppenheimer

Colman Domingo, Rustin

Barry Keoghan, Saltburn

Paul Giamatti, Los que se quedan

Teo Yoo, Vidas pasadas

Mejor actriz protagonista

Claire Foy, Desconocidos

Danielle Brooks, El color púrpura

Da’Vine Joy Randolph, Los que se quedan

Emily Blunt, Oppenheimer

Rosamund Pike, Saltburn

Sandra Hüller, La zona de interés

Mejor actor de reparto

Dominic Sessa, Los que se quedan

Jacob Elordi, Saltburn

Paul Mescal, Desconocidos

Robert De Niro, Los asesinos de la luna

Robert Downey Jr, Oppenheimer

Ryan Gosling, Barbie

Mejor casting

Desconocidos

Anatomía de una caída

Los que se quedan

How to Have Sex

Los asesinos de la luna

Mejor dirección de fotografía

Los asesinos de la luna

Maestro

Oppenheimer

Pobres criaturas

La zona de interés

Mejor diseño de vestuario

Barbie

Los asesinos de la luna

Oppenheimer

Pobres criaturas

La zona de interés

Mejor maquillaje y peluquería

Los asesinos de la luna

Maestro

Oppenheimer

Napoleón

Pobres criaturas

Mejor banda sonora

Los asesinos de la luna

Oppenheimer

Saltburn

Pobres criaturas

Spider-Man: Cruzando el multiverso

Diseño de producción

Barbie

Los asesinos de la luna

Maestro

Oppenheimer

Pobres criaturas

La zona de interés

Mejores efectos visuales

The Creator

Guardianes de la Galaxia Vol 3

Misión: Imposible – Sentencia mortal. Parte Uno

Napoleón

Pobres criaturas

Mejor cortometraje británico de animación

Crab Day

Visible Mending

Wild Summon

Mejor cortometraje británico

Festival of Slaps

Gorka

Jellyfish and Lobster

Such A Lovely Day

Yellow