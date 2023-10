Noah Baumbach creía que ‘Barbie’ iba a ser una «idea terrible»

Independientemente de lo que suceda de aquí a final de año, parece imposible que algún título vaya a conseguir desbancar a Barbie como la película del año. Una aventura satírica que ha conseguido colarse entre el Top 10 de películas más taquilleras de la historia del cine, bajo la mirada de Greta Gerwig, una de los rostros que abanderan esa nueva perspectiva feminista en el séptimo arte. Pero antes de que el proyecto obtuviese ese cariz de fenómeno fan, el coguinista y pareja de Gerwig, Noah Baumbach, no tenía nada claro que llevar el universo de la icónica muñeca al live action fuese a ser una buena idea.

El director de Francés Ha y White Noise pensó que Barbie era una “idea terrible”, a pesar de que su mujer le hubiese inscrito en el proyecto. “Pensé que era una idea terrible y Greta me inscribió. Pensé ‘no veo cómo esto va a ser bueno en absoluto’. Lo bloqueé por un tiempo y cada vez que ella lo mencionaba, yo decía ‘tienes que sacarnos de esto’. Y luego ocurrió la pandemia”, explicaba el cineasta. Según la propia Gerwig, el principal reparo de Baumbach es que Barbie no tenía una historia: “No hay personaje ni historia, entonces ¿por qué quieres hacer esto? No hay punto de entrada’. Y hacía llamadas paralelas para sacarnos de ahí”, recordaba la nominada al Oscar.

Sin embargo, después la responsable de Lady Bird o Mujercitas escribió las primeras páginas del guion y cuando Baumbach las leyó, decidió que sería un proyecto con el que valía la pena emprender. “Esa Barbie despertando en la casa de sus sueños, saliendo de su patio trasero y encontrados con alguien que estaba enfermo y moribundo”, le explicaba a Variety. Ahí fue donde el autor comprendió de qué iba a tratar esta adaptación tan especial. “La película trata sobre aceptar tu mortalidad y sobre el desorden que hay todo, así que fue emocionante”, terminaba de explicar.

‘Barbie’: sinopsis y fecha de estreno en el streaming

Protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, la sinopsis oficial es la siguiente: “Barbie (Robbie) lleva una vida ideal en Barbieland, allí todo es perfecto, con chupi fiestas llenas de música y color, y todos los días son el mejor día. Claro que Barbie se hace algunas preguntas, cuestiones bastante incómodas que no encajan con el mundo idílico en el que ella y las demás Barbie viven. Cuando Barbie se dé cuenta de que es capaz de apoyar los talones en el suelo, y tener los pies planos, decidirá calzarse unos zapatos sin tacones y viajar hasta el mundo real”.

Barbie se estrenó en cines el pasado 20 de julio, por lo que se espera que llegue el próximo mes de noviembre al catálogo de HBO Max.