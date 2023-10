Greta Gerwig (‘Barbie’) tiene «pesadillas recurrentes» escribiendo su próximo guion

La cineasta Greta Gerwig ha entrado este año en la historia como la directora más taquillera del séptimo arte gracias a Barbie. El fenómeno de la cartelera de este verano (junto a Oppenheimer) ha colocado a Gerwig en el mainstream, aunque ya había destacado años atrás gracias a propuestas independientes como Lady Bird y antes, como intérprete. Hoy está considerada como una de las figuras más representativas del nuevo Hollywood, lo que no quita para que como autora, siga teniendo dudas sobre los nuevos caminos narrativos que recorrerá en un futuro cercano. Tal es la presión que como ella misma ha confesado, está teniendo “pesadillas recurrentes”.

La directora acudió ayer al Festival de Cine de Londres BFI y mantuvo una conversación con Jesse Armstrong, el creador de Succession. Durante esa charla, Gerwig no mencionó de qué proyecto en concreto se trataba, aunque ya supimos hace algunos meses que será la encargada da dirigir dos películas de Las Crónicas de Narnia para Netflix.

“Estoy en el proceso de escritura y es difícil porque tengo pesadillas recurrentes”, le comentaba a Armstrong. No es la primera vez que Gerwig muestra cierta inseguridad sobre una nueva producción y es que durante la promoción de Barbie ya aseguró que estaba aterrada por el devenir del proyecto. Antes de estas declaraciones, también le dijo a Total Film que estaba “aterrorizada” de enfrentarse a la herencia del escritor C.S. Lewis:

“Ni siquiera he empezado a abrazarlo. Pero tengo mucho miedo, lo cual me parece un buen punto de partida. Creo que cuando tengo miedo, siempre es una buena señal. Tal vez cuando deje de tener miedo, sea como, ‘está bien’. Tal vez no debería hacer eso. No, me aterroriza. Es extraordinario. Y ya veremos, no lo sé”.

¿Volverá Greta Gerwig al cine independiente?

A pesar de lo ilusionante de tener a una directora con tanto carisma a los mandos de una franquicia, son muchas las voces que se han pronunciado sobre si quizás este no será un paso atrás en su carrera y si fichar por Netflix nos será como ya le ha pasado a otros narradores con voz propia, la pérdida de su estilo.

Aún falta por saber si el éxito de Barbie se materializará en el camino hacia los Oscar 2024 o si la Academia se la tomará simplemente como un fenómeno de la taquilla.