Quiniela de los Oscar 2024: ‘Barbie’ se queda sin opciones y Bayona lo tiene difícil

Ya se conocen las nominaciones a los premios de la Academia de Hollywood, por ello, proponemos una quiniela de los Oscar 2024: Barbie se queda sin opciones, Bayona lo tiene difícil y puede que la película francesa Anatomía de una caída haga historia. Pero las nominaciones han sorprendido , sobre todo, por las ausencias. Que Margot Robbie no opte a la estatuilla dorada pero sus compañeros de Barbie, América Ferrera y Ryan Gosling, sí, es algo difícil de asimilar. Las cartas están echadas pero aún caben las sorpresas. De momento, nuestra quiniela se decanta por Oppenheimer como mejor película, Emma Stone como actriz principal y Cillian Murphy como actor protagonista. La gala de entrega de galardones se celebrará el 10 de marzo, durante la madrugada del domingo al lunes en España.

El martes 23 de enero se dio a conocer la lista de los nominados a los premios Oscar 2024 y aunque muchos nombres se podían adivinar con antelación, ha habido sorpresas, sobre todo por ausencias muy notables. Y es que, aunque parecía que el fenómeno Barbenheimer iba a acaparar todas las candidaturas, lo cierto es que Barbie se ha quedado a medio camino mientras que Oppenheimer ha triunfado con 13 nominaciones. ¿Tiene posibilidades? Vamos a ver.

La verdadera antesala de los Oscar son los premios del Sindicato de Actores que se entregarán el 24 de febrero. ¿Por qué? El gremio de actores es el que más miembros tiene en la academia de Hollywood y, casi siempre, sus ganadores suelen coincidir con los de los Oscar. Habrá que esperar, pues, a ver cómo se desarrollan los acontecimientos pero, de momento sí podemos aventurarnos a hacer una quiniela sobre quiénes triunfarán el próximo 10 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles.

‘Barbie’ se queda sin opciones

El fenómeno cinematográfico del año ha sido nominado a ocho Oscars, incluyendo Mejor película, Mejor actriz secundaria (América Ferrera) y Mejor actor secundario (Ryan Gosling). ¿Cuál es el problema? Que la directora, Greta Gerwig, y la protagonista y productora, Margot Robbie se han quedado fuera de la terna. Esto significa que las posibilidades de la cinta de alcanzar el premio más alto se han disminuído. Tendrá posibilidades en categorías técnicas y , sobre todo, en canción original. Podría rascar algo en el apartado de guión adaptado pero lo tiene difícil ante Pobres Criaturas y La zona de interés.

¿El año de Nolan?

Sí, Oppenheimer es la película más nominada pero eso no significa nada. tiene muchas posibilidades de convertirse en la mejor cinta del año ya que, con Barbie sin muchas opciones, se vería las caras, sobre todo, con Anatomía de una caída y Los asesinos de la luna. Eso sí, la película de Scorsese, tiene muchos handicaps. Cierto es que buena y que toca un tema con el que Hollywood tiene una deuda moral (el exterminio del pueblo indígena) pero no deja de ser un revisionismo histórico creado por un señor blanco. Tal y como están las cosas en EEUU en cuanto a diversidad racial, eso podría jugar en contra de la película protagonizada por Leonardo Di Caprio (quien, por cierto, ha sido uno de los grandes olvidados de las nominaciones).

¿Sorpresa francesa?

Anatomía de una caída es la gran sorpresa siendo nominada como Mejor película, Mejor director, Mejor actriz, Mejor guión y Mejor montaje. Podría, perfectamente, igualar el éxito de Parásitos y hacerse con el Oscar a la mejor película aunque sea extranjera ¿Por qué no opta como mejor película de habla no inglesa? Porque la Academia francesa no la envió (se rumorea que fue porque, cuando ganó la Palma de oro en Cannes, la directora Justine Triet, criticó a Macrom y el presidente francés pidió que Anatomía de una caída no representase a su país. Si esto es cierto, la jugada no ha servido de mucho). Eso sí, el Oscar al Mejor guion original lo tiene asegurado.

Bayona lo tiene difícil pero podría ganar

Con Anatomía de una caída fuera de la competición, J.A. Bayona era el favorito a Mejor película de habla no inglesa por La sociedad de la nieve. Pero hay un problema: La zona de interés, impresionante cinta de Jonathan Glazer que opta a Mejor película y a Mejor dirección. Bayona, sin embargo, tiene tres ases bajo la manga: su película es muy buena, tiene a Netflix detrás haciendo una campaña impresionante y cuenta, el director, con muchos amigos en Hollywood.

Actores y actrices: ¿Quién ganará?

Lily Gladstone, por Los asesinos de la luna y Emma Stone, por Pobres criaturas, son las dos grandes oponentes como Mejor actriz principal (apostamos, al final, por la segunda). En cuanto a la categoría masculina, está claro que este será el año de Cillian Murphy (aunque Paul Giamatti por Los que se quedan podría dar la sorpresa).

Los premios más claros son los de interpretación de reparto: Robert Downey Jr. por Oppenheimer y Da’Vine Joy Randolph por Los que se quedan subirán a recoger sus respectivas estatuillas doradas. Seguro.

Todos los nominados a los Oscar 2024

Mejor película

Oppenheimer

Los que se quedan

Pobres criaturas

Los asesinos de la luna

Barbie

American Fiction

Anatomía de una caída

La zona de interés

Vidas pasadas

Maestro

Mejor dirección

Christopher Nolan, por Oppenheimer

Martin Scorsese, por Los asesinos de la luna

Jonathan Glazer, por La zona de interés

Yorgos Lanthimos, por Pobres criaturas

Justine Triet, por Anatomía de una caída

Mejor actor

Paul Giamatti, por Los que se quedan

Cillian Murphy, por Oppenheimer

Bradley Cooper, por Maestro

Jeffrey Wright, por American Fiction

Colman Domingo, por Rustin

Mejor actriz

Lily Gladstone, por Los asesinos de la luna

Emma Stone, por Pobres criaturas

Sandra Hüller, por Anatomía de una caída

Carey Mulligan, por Maestro

Annette Bening, por Nyad

Mejor actor de reparto

Robert Downey Jr., por Oppenheimer

Ryan Gosling, por Barbie

Robert De Niro, por Los asesinos de la luna

Sterling K. Brown, por American Fiction

Mark Ruffalo, por Pobres criaturas

Mejor actriz secundaria

Da’Vine Joy Randolph, por Los que se quedan

Danielle Brooks, por El color púrpura

America Ferrera, por Barbie

Emily Blunt, por Oppenheimer

Jodie Foster, por Nyad

Mejor guion original

Los que se quedan

Vidas pasadas

Anatomía de una caída

Maestro

Secretos de un escándalo

Mejor guion adaptado

American Fiction

Pobres criaturas

Oppenheimer

Barbie

La zona de interés

Mejor fotografía

Oppenheimer

Pobres criaturas

Los asesinos de la luna

Maestro

El Conde

Mejor montaje

Oppenheimer

Los asesinos de la luna

Anatomía de una caída

Pobres criaturas

Los que se quedan

Mejor sonido

Oppenheimer

La zona de interés

Maestro

The Creator

Misión imposible: sentencia mortal – Parte 1

Mejor banda sonora

Oppenheimer

Los asesinos de la luna

Pobres criaturas

American Fiction

Indiana Jones y el dial del destino

Mejor diseño de producción

Pobres criaturas

Barbie

Oppenheimer

Los asesinos de la luna

Napoleón

Mejor vestuario

Pobres criaturas

Barbie

Los asesinos de la luna

Napoleón

Oppenheimer

Mejor maquillaje y peluquería

Maestro

Oppenheimer

Pobres criaturas

Golda

La sociedad de la nieve

Mejores efectos visuales

The Creator

Guardianes de la galaxia Vol. 3

Godzilla: Minus One

Napoleón

Misión imposible: sentencia mortal – Parte 1

Mejor canción

I’m Just Ken, en Barbie

What Was I Made For?, en Barbie

The Fire Inside, en Flamin Hot: La historia de los Cheetos picantes

It Never Went Away, en American Symphony

Whazhazhe, en Los asesinos de la luna

Mejor película de animación

El chico y la garza

Spider-Man: Cruzando el multiverso

Nimona

Elemental

Robot Dreams

Mejor película documental

20 días en Mariúpol

Bobi Wine: The people’s persident

La memoria infinita

Four daughters

To kill a tiger

Mejor película internacional

La zona de interés (Reino Unido)

La sociedad de la nieve (España)

Yo, capitán (Italia)

Sala de profesores (Alemania)

Perfect Days (Japón)

Mejor cortometraje de ficción

The after

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henri Sugar

Mejor cortometraje documental

The abcs of book Banning

The barber of little rock

Island in Between

The last repair shop

Nai Nai and Wai Po

Mejor cortometraje de animación

Letter to a pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko