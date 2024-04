El mensaje más contundente de Shakira que va a hacer mucho daño a Gerard Piqué

El lanzamiento de ‘Las mujeres ya no lloran’ ha conseguido que Shakira renueve su estilo y se convierta en una artista empoderada. En las últimas horas ha lanzado un mensaje que hará mucho daño a Gerard Piqué. Insiste en que ella no ha cometido ningún error durante su historia de amor, de hecho no se arrepiente de haber confiado en el empresario. El pasado 22 de marzo publicó un disco cuyas 16 canciones han marcado un antes y un después. Cada vez hay más gente que se posiciona a su favor, algo que ha animado a la cantante. De hecho acaba de anunciar que va a protagonizar una gira mundial, después de varios años sin hacer algo parecido.

Shakira insiste en que cuenta con el apoyo de su familia, aunque debe hacer frente a situaciones que empezaron siendo desconocidas. «Por primera vez tengo que lidiar con muchas cosas como madre soltera, pero mis hijos son mi gran apoyo. A veces es una suerte no tener un marido, porque me estaba arrastrando hacia abajo». El disco ‘Las mujeres ya no lloran’ reflexiona sobre todo lo que ha tenido que hacer Shakira para superar el dolor que le provocó romper con Piqué. Afortunadamente ha encontrado el camino correcto y se siente muy orgullosa de haber enterrado a sus fantasmas del pasado.

Insiste en que no quiere vivir en el rencor, aunque llegar a este punto no ha sido fácil. «Intento sacar el máximo partido de las experiencias traumáticas y, ya sabes, intento elaborar mis propias frustraciones como mi ira y desilusión y transformarlos en algo productivo como en creatividad, resistencia y fuerza». Las últimas declaraciones que ha dado podrían generar una nueva guerra, pero de momento Gerard Piqué no ha reaccionado y ha optado por dar la callada por respuesta.

La ‘terapia’ que ha seguido Shakira

Shakira insiste en que para ella ha sido necesario plasmar sus sentimientos en las canciones que ha creado desde que se separó de Gerard Piqué. Ha sido una terapia que le ha ayudado a abrir los ojos, aunque todavía le quedan algunos pasos que dar. Sorprendentemente su historia con Gerard le ha terminado beneficiando a nivel mediático, pues son muchos los que consideran que el catalán no ha sido honesto.

«Uso el escribir como papel terapéutico, es como ir al psiquiatra. Me ayuda a procesar un montón de emociones y sentimientos, que de otro modo, solo podría fusilar», empieza diciendo. No se siente mal por haber estado enamorada, al contrario: «Es la lección más valiosa que he aprendido. Es mejor confiar y ser traicionada que no confiar nunca». Una lección que tiene claro que quiere enseñarle a sus hijos: «Trato de enseñarles que hay gente buena a la que vale la pena amar».

Milan y Sasha son los grandes perjudicados de la batalla que la expareja ha protagonizado en los medios de comunicación. A pesar de que se ha pronunciado de una forma discreta, Shakira ha lanzado ataques muy contundentes contra Gerard Piqué. El empresario ha respondido a los mismos y ha dejado muy claro que siempre estará al lado de su nueva novia, Clara Chía. De hecho llegó a reivindicar la importancia de la salud mental para que los enemigos de la cantante dejasen al margen a su pareja.

La etapa de Shakira en Barcelona

Fuentes cercanas aseguran que Shakira no se sentía cómoda viviendo en Barcelona y ella misma ha reconocido que hizo un gran sacrificio por estar al lado de Gerard Piqué. Ahora ha explicado que Cataluña le gustaba, lo que le generaba ansiedad era separarse de los suyos cuando tenía que salir de España para cumplir con sus obligaciones profesionales. «Era una relación odio con la música porque cuando tenía que ir al estudio, sentía que dejaba a mi familia desatendida y eso me provoco que no disfrutara de ella. Me sentía culpable y desgarrada», ha declarado durante su última entrevista.

Ahora se ha dado cuenta de que la música le ha salvado de muchas situaciones, de hecho es el negocio que le permite mantener a sus pequeños. «Tengo dos bebés que dependen de mí por ser madre soltera y no tener un marido en casa para ayudar de cualquier cosa». En la actualidad está más empoderada que nunca y ha aprovechado su historia de desamor para crear unas canciones que le han convertido en un referente feminista. «Tengo ganas de trabajar, de escribir canciones y de hacer música. Una necesidad compulsiva que no sentía antes».

La cantante admite que ha sufrido. «A veces está bien llorar y a veces está bien afrontar las pérdidas. Tienes que hacerte fuerte porque la vida está llena de pérdidas. Lo importante es que aprendamos a expresar lo que sentimos, porque si no lo hacemos, el cuerpo empieza a hablar». Sus nuevas confesiones han situado a Gerard Piqué en el centro de la polémica una vez más, algo que no se tomará nada bien.