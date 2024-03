Shakira incendia las redes a sus 47 años publicando varias fotos sin sujetador

Shakira ha vuelto a revolucionar las redes sociales y esta vez no es por nada que tenga que ver con Gerard Piqué, sino por los varios y sugerentes posados que ha publicado para desvelar cómo suena Tiempo sin verte, un adelanto de su nuevo álbum llamado Las mujeres ya no lloran en clara referencia a su tormentosa separación del ex jugador del Barcelona.

Su duodécimo álbum verá la luz el próximo 22 de marzo, y sus fans están muy atentos a cada nuevo regalo de la colombiana. En este caso se trata del tercer track de su disco, una canción en solitario y que, como ha señalado la propia artista en la publicación, cuenta con un estilo muy personal. «Un sonido que siento muy mío…», ha indicado junto a un vídeo en el que aparecen varios posados con un apretado vestido y sin sujetador, imágenes que han revolucionado las redes.

Un sonido que siento muy mío…🤘🏼”Tiempo sin verte” de mi álbum #LMYNL se acerca la fecha…Marzo 22 LMY❌💧https://t.co/zfsHUjXcLX pic.twitter.com/cW0YQ1OTLs — Shakira (@shakira) March 13, 2024



A sus 47 años, Shakira mantiene la figura y se cuida mucho para sentirse bien consmigo misma. Fueron tiempos difíciles tras la ruptura con Piqué, pero la cantante colombiana vuelve a brillar con luz propia. En lo profesional está sin duda en uno de los mejores momentos de su carrera, y en lo personal es feliz con el cambio de residencia a Miami, donde disfruta del día a día con sus hijos Milan y Sasha.

Una Shakira que ha sido relacionada con varios hombres desde su sonada separación de Gerard Piqué. Ahora, la cantante colombiana podría tener una nueva ilusión en lo que se refiere al amor, y se trata de Julian Edelman, conocido ex jugador de fútbol americano que estuvo presente en su fiesta de cumpleaños, de ahí los crecientes rumores de romance entre ambos, que ni confirman ni desmienten todas las noticias que están apareciendo en redes sociales.

El programa Vamos a ver de Telecinco contó todos los detalles sobre la persona que habría robado definitivamente el corazón de Shakira. La cantante colombiana estaría iniciando una relación sentimental con uno de los hombres más deseados y conocidos del momento en América, con el ex jugador de la NFL llamado Julian Edelman.

Shakira celebró el pasado 2 de febrero su cumpleaños por todo lo alto. La cantante reunió en Miami a muchas de las personalidades más conocidas del país, pero ninguno de los invitados esperaba la presencia del ex jugador de fútbol americano. De hecho, no se escondieron y posaron juntos y se les pudo ver bastante cómplices durante toda la fiesta, algo que obviamente ha desatado los rumores de romance entre ellos. La colombiana no se guardó la foto, pues decidió publicarla en sus redes sociales. Una imagen que es bastante llamativa y que tiene su toque especial, ya que Shakira puso una pequeña reseña en el texto de la foto sobre cada persona que aparecía, menos en la de Julian Edelman, pues se limitó a poner su nombre y no decir nada más.