¿Qué está pasando con Shakira y Alejandro Sanz? Llevan tiempo con indirectas y no te habías dado cuenta

Fue el 12 de abril de 2005 cuando Shakira y Alejandro Sanz decidieron grabar una canción juntos y empezar un camino que todavía sigue dando mucho de que hablar. Los artistas llevaron ‘La tortura’ a lo más alto y el tema sigue sonando con fuerza con el paso de los años, pero ¿qué provocó este proyecto en ellos? Son muchos los que dicen que fue el principio de una bonita amistad, pero ahora que Shakira está soltera también hay fuentes que aseguran que entre ellos hubo algo más. No solo eso, Alejandro también se ha quedado sin pareja y por eso se rumorea que habrían retomado el contacto.

Lo cierto es que Shakira ha lanzado varias indirectas a través de sus canciones. La ex de Piqué tiene por costumbre utilizar esta estrategia. Su último trabajo se titula ‘El jefe’ y lo ha publicado gracias a la ayuda del grupo mexicano Fuerza Regida. Dice algunas frases como: «Tengo un jefe de mierda que no me paga bien. Yo llego caminando y él en Mercedes Benz. Me tiene de recluta». Sin embargo, lo que muchos no han notado es que hay otras estrofas que está inspiradas en su historia con Alejandro Sanz.

La indirecta de Shakira a Alejandro Sanz

En su momento Shakira dejó claro que solamente era amiga de Alejandro Sanz. La relación que mantenían ocupó muchos titulares entre artista no tuvo más remedio que dar un paso adelante. El problema es que ahora no tiene ningún tipo de compromiso, por eso habla desde otra perspectiva y ha cantado una estrofa que no ha dejado indiferente a nadie. «Andaba sola y te busqué para que me tortures», dice exactamente. Sus fans piensan que está hablando de Saz debido al nombre que le pusieron al tema que cantaron juntos.

Las indirectas no quedan ahí. También dice: «Ya me estoy encariñando demasiado contigo. Dime si estamos jugando o es en plan amigos». Más adelante añade: «Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura. Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura». Hay una teoría muy extendida que insiste en que estas palabras hacen referencia a ‘La tortura’, el tema que les unió para siempre en el mundo de la música.

Shakira desveló la verdad hace años

Al ver la expectación que generaba su amistad con Alejandro Sanz, Shakira no tuvo más remedio que desvelar el motivo por el que le había elegido a él para ‘La tortura’. «Alejandro era la voz que necesitaba la canción. Tiene una voz única y llena de una gran sensualidad. Lo dejé con el tema y cuando regresé ya había cantado la canción, había tocado un tres cubano y había hecho unas armonías espectaculares y inesperadas», declaró en una de sus entrevistas.

Alejandro Sanz sigue soltero

Al menos de forma oficial, Alejandro Sanz sigue soltero desde que rompió su relación con Rachel Valdés. El cantante preocupó a sus seguidores al anunciar en la red social X (Twitter por aquel entonces) estaba atravesando un momento complicado. Las investigaciones no tardaron en llegar y enseguida salió a la luz cuál era el motivo: había vuelto a quedarse sin pareja. Es un rostro muy querido, igual que Shakira, por eso son muchos los que desean que retomen sus cuentas pendientes.