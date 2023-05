A Lewis Hamilton sí le encaja una mujer como Shakira

Lewis Hamilton cenó en la noche del domingo con Shakira en una cita que sorprendió a propios y extraños tras el Gran Premio de Miami. Pese a que el resultado no fue exitoso para el británico en la pista con un sexto puesto, sí que luego tuvo un final dulce disfrutando de una velada a solas con la ex mujer de Gerard Piqué.

El siete veces campeón de Fórmula 1, quien a sus 38 años no se ha casado, podría haber comenzado una relación con la colombiana. Shakira se mudó recientemente a Miami tras una abrupta ruptura con Gerard Piqué tras las múltiples infidelidades del futbolista. La cantante está ahora reconstruyendo su vida lejos de Barcelona y eso puede incluir a una nueva pareja.

Lewis Hamilton es uno de los solteros de oro del deporte mundial, como su archienemigo Fernando Alonso. Al inglés sólo se le conoce una relación sentimental de larga duración que tiene muchas similitudes con las que podría tener con Shakira. El piloto de Mercedes salió durante casi una década –con altibajos– con la también cantante Nicole Scherzinger.

Shakira y Scherzinger guardan muchas similitudes entre ellas. Ambas son cantantes mundialmente reconocidas, las dos son mayores que Lewis luciendo Shakira 46 años y Scherzinger 45 y además son famosas por sus capacidades vocales, pero también por ser de las mejores bailarinas que hay en el mundo de la música.

La complicada vida amorosa de Shakira

Hamilton podría haber encontrado a la sustituta perfecta de la ex vocalista de las Pussycat Dolls en una Shakira que no ha tenido una pareja reconocida desde su ruptura con Gerard Piqué. La cantante sabe de la exigencia que conlleva el mundo del deporte y está acostumbrada a un tipo de relación no tan apegada como pueden ser otras siendo el británico un encaje perfecto para ella.

Veremos en qué termina todo, puesto que no han transcurrido más detalles de la cena íntima que ambos tuvieron en el conocido restaurante italiano Cipriani en Miami. La cantante suele utilizar la música para dar a conocer muchos aspectos personales de su vida y quién sabe si el piloto aparecerá en una de las próximas canciones si la aventura sigue adelante.

Por lo pronto, tanto Shakira como Hamilton parecen tener prioridades similares. El piloto dejó claro que estaba abierto a encontrar una relación y centrar la cabeza. «Soy un adicto al trabajo, no tengo tiempo para tener una mujer. Cuando viajas tanto como yo es difícil mantener una relación. Quiero tener hijos pero estar ahí para ellos, ser un buen padre. Ahora estaría abierto si me encontrara con alguien especial», dijo.