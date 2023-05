Shakira se olvida de Piqué y no pierde el tiempo, tal y como demostró el pasado fin de semana en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1. La artista colombiana fue pillada con dos famosos: primero hablando largo y tendido con Tom Cruise, y horas después le grabaron entrando a un restaurante en el que también cenaba Lewis Hamilton. Pero fue con el actor con el que más se vio a la de Barranquilla, tanto en la propia pista del circuito como después en la zona VIP charlando y de risas.

Varios días después se sabe que su encuentro fue tan fructífero, que parece que el protagonista de Top Gun quedó totalmente seducido por la colombiana. Tanto es así que, según cuenta una fuente cercana al actor al portal Page Six, Tom Cruise está decidido a conquistarla como sea después de notar esa química entre ambos durante el GP de Miami.

Shakira, Milan y Tom Cruise en la fórmula 1

Platicando. Algo que nunca pensamos. Una misión imposible pic.twitter.com/Jh9FA74yYM — Shakira World 🌍 (@shakiracarla) May 7, 2023

Según esa fuente, el intérprete estadounidense de 60 años está «extremadamente interesado en cortejarla», tras haberla conocido en la carrera, donde tuvo la oportunidad de charlar largo y tendido con ella. «Hay química», añade el informante, que va más allá: «Shakira necesita una almohada suave sobre la que caer, y ese podría ser Tom, un tipo atractivo y talentoso».

Al parecer, Tom Cruise ya habría dado el primer paso mandándole flores a la cantante tras su encuentro, según desvelan otras informaciones. Lo que está claro es que no quiere desaprovechar la oportunidad de que Shakira esté ya viviendo de manera permanente en Miami con sus dos hijos, por lo que en caso de que inicien algo podrían verse con facilidad, algo que no ocurriría si ella hubiera seguido en Barcelona. En cualquier caso, Shakira no parece querer una relación seria ahora, a juzgar por sus discursos y palabras en las redes.