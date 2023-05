El discurso de Shakira tras ganar su último premio plagado de dardos a Piqué

Shakira sigue recibiendo premios. Hace unos días le entregaron el galardón de Mujer del Año en los premios Billboard Mujeres Latinas en la Música. Su amigo Maluma fue el encargado de darle el premio en el escenario, donde la colombiana pronunció un aplaudido discurso con varios dardos hacia Gerard Piqué en el que también se acordó de su familia.

«Hoy he sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer y lo que significa verdaderamente ser mujer porque es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de lo que creemos que somos. Creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser, ¿a qué mujer no le ha pasado? Que por buscar la atención, el cariño, la aprobación del otro se ha olvidado de sí misma. A mí me ha pasado más de una vez», comenzó.

SHAKIRA BILLBOARD MUJERES LATINAS EN LA MÚSICA SPEECH❤️😭 pic.twitter.com/OsQGmNmZ0H — SAM 🇵🇷 (@samifatale) May 7, 2023

«Pero también llega un momento en la vida de toda mujer en la que ya una no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse tal cual es. Creo que hay un momento en la vida de cada mujer, cuando la búsqueda del otro se reemplaza por la de uno mismo, que el deseo que tenemos de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas. Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es seguir siéndote fiel a ti misma», continuaba Shakira.

Y la cantante finalizaba así: «Cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma, pero las lecciones más importantes que he aprendido este año, las he aprendido de otras mujeres. Solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse».