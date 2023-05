La separación de Shakira y Piqué sigue dando que hablar, ahora desde Miami. La periodista Verónica Bastos aseguraba hace unos días en Telemundo que el hermano de la cantante colombiana y el ex futbolista del Barcelona habrían acabado a golpes en una pelea. La periodista aseguró en el programa La mesa caliente que Tonino se fue a por el catalán después de que este discutiera con su ex mujer.

Sin embargo, desde El programa de Ana Rosa se han puesto en contacto con el entorno del propietario de la Kings League, que ha desmentido esas informaciones pese a que el «trato no es tan amigable como antes». Esta fuente asegura que las relaciones son «absolutamente educadas», ya que los niños siempre están presentes: «Piqué afirma que eso no ha existido y las relaciones son absolutamente educadas porque los niños están presentes siempre cuando los recoge y los deja».

«Puede que haya algún desencuentro, pero se soluciona de forma razonable y nadie pierde las formas. La comunicación fluida ya no es con su ex, sino con el hermano de Shakira», cuenta Pepe del Real, colaborador del programa matinal de Telecinco, que también se ha dirigido al entorno más cercano de Shakira en las últimas horas.

Todo llega después de lo que dijo Verónica Bastos: «La noticia del fin de semana es que, se supone, Shakira tuvo una fuerte pelea con su ex y dicha discusión supuestamente se tornó tan violenta que, al parecer, Tonino, hermano de la cantante, se tendría que haber ido a golpes con Piqué para defender a su hermana. Según los rumores, la policía tuvo que intervenir para detener este altercado y debemos aclarar que no existe un reporte policial, no existe un reporte oficial público sobre dicho incidente».