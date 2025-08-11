El histórico gazapo del Barça con la amiga de especial de Lamine Yamal en su camiseta

Los rumores sobre un posible romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole se intensificaron este domingo, cuando la cantante argentina acudió al Estadio Johan Cruyff para presenciar el Trofeo Joan Gamper entre el Barça y el Como italiano (5-0). La artista, de 24 años, lució la camiseta azulgrana con el número del joven futbolista y se sentó junto a familiares y amigos del jugador de Mataró.

Nicki Nicole y su compatriota Bizarrap fueron las figuras más destacadas entre los invitados al encuentro de pretemporada. Tras el partido, recibieron un obsequio especial: Joan Laporta les entregó camisetas personalizadas con sus nombres. Sin embargo, los seguidores de la cantante no tardaron en notar un detalle curioso: en la prenda de Nicki, el club escribió «Nicky» en lugar de Nicki, un error que se ha hecho viral en las redes.

Lamine Yamal y Nicki Nicole ¿juntos?

Lamine Yamal y Nicki Nicole siguen dando mucho que hablar en medios de comunicación y en redes sociales. Y es que ambos han alimentado los rumores de romance con un fondo de pantalla y una camiseta que lo dicen todo. El jugador del Barcelona y la famosa cantante llevarían varias semanas juntos, según varias informaciones que aparcieron hace unos días. Pero lo que más está dando que hablar es lo ocurrido en el Trofeo Joan Gamper, con señales inequívocas de que son más que amigos.

La artista presenció el partido desde el palco con personas cercanas al flamante número 10 del Barcelona, que volvió a lucirse sobre el terreno de juego. Por si fuera poco, llevaba puesta una camiseta del equipo azulgrana con el dorsal y el nombre de Lamine Yamal. Está claro que Nicki Nicole no pretende esconderse después de eso. Pero tampoco lo hace el joven futbolista de 18 años, al que se le ha visto su teléfono móvil con un fondo de pantalla de ella, muestra más que evidente de que están iniciando una relación.

Todo comenzó cuando el periodista Javier de Hoyos, experto en el mundo del corazón y la farándula, desveló que el futbolista del Barça tendría un romance con la artista de 24 años, seis más que él. A través de su cuenta de TikTok, el reportero reveló que ambos habrían sido vistos besándose en una discoteca de playa días después de la polémica fiesta privada que organizó Lamine Yamal para celebrar la mayoría de edad.

«Me ha llegado por una fuente de la que me fío mucho, una chica que nunca falla cuando me da información», explicaba el periodista y añadió que, «me cuenta que en la fiesta de cumpleaños de Lamine no se liaron, aunque sí que hubo mucho tonteo». El momento clave habría ocurrido el 24 de julio, cuando Lamine y Nicki acudieron juntos a una discoteca junto al mar. «Fueron a una discoteca en la playa y ahí sí que se liaron y se fueron juntos a las 4 de la madrugada», señala Javi de Hoyos. Curiosamente, ese mismo día Lamine Yamal publicó en sus redes una imagen con una marca de labios en la mejilla, que en su momento atribuyó públicamente a su madre.