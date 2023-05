Clasificación de pilotos y de constructores en el Mundial de F1 tras el GP de Miami 2023

Max Verstappen cuajó una de las carreras de su vida al adelantar ocho posiciones para hacerse con la victoria en el Gran Premio de Miami. El piloto del día con diferencia se lleva la máxima puntuación posible (26) al ganar la prueba y conseguir la vuelta rápida. Esto hace que continúe en cabeza de la clasificación de Fórmula 1 hasta el próximo circuito. El otro conductor de Red Bull, Sergio Pérez, pese a obtener la pole en la clasificación, no pudo resistir el vendaval del holandés y seguirá segundo.

Por su parte, Fernando Alonso se afianza en la tercera posición tras un nuevo podio y sigue ampliando su ventaja respecto a Lewis Hamilton y Carlos Sainz, que no superó al británico a pesar de partir tercero en la parrilla de este domingo. El madrileño no consigue ascender a la cuarta posición al no resistir los adelantamientos del asturiano y de George Russell. Lo que tampoco se mueve es la clasificación de fabricantes con Red Bull y Aston Martin primero y segundo.

Clasificación de pilotos de F1

Clasificación de constructores de F1