Fernando Alonso sacude sin piedad a Alpine tras triunfar en Miami

Fernando Alonso no ha ocultado su felicidad tras lograr la segunda posición en la parrilla de salida del Gran Premio de Miami. El asturiano ha aprovechado su gran resultado para agradecer el apoyo de Aston Martin y contrarrestarlo con lo que vivió en Alpine, donde no tenía la confianza que ahora sí percibe en la escudería británica.

Reglajes del coche

«Ha sido una buena clasificación. En los libres 3 intentamos unas configuraciones que no funcionaron y decidimos devolver el coche al lugar que ya conocíamos de las últimas carreras. El coche ha vuelto a la vida y a ver lo que podemos hacer con este segundo lugar en la parrilla».

Confianza recuperada

«He disfrutado cada vuelta en esta clasificación, especialmente en las vueltas de baja velocidad, que son muy complicadas aquí porque vas muy cerca del muro. Hoy tenía confianza para atacar y estoy contento. Ha sido difícil todo el fin de semana. La línea de carrera es muy estrecha y si te sales desliza mucho. Habrá que tener un ojo en el clima porque si llueve será muy diferente.

Palo a Alpine

«Siempre he estado motivado y siempre he trabajado duro, pero quizá no tenía un equipo detrás que creyera en mi rendimiento, en mi habilidad ni en mi capacidad para configurar el coche. Además nunca he tenido un coche tan rápido como ahora. Aston Martin me ha cambiado por completo».