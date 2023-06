Alejandro Sanz se sincera sobre su estado de ánimo citando una de sus canciones más famosas

El pasado mes de mayor Alejandro Sanz se sinceraba públicamente sobre el bache de salud mental que estaba atravesando, generando una gran preocupación entre sus fans, seres queridos y compañeros de la industria musical, que se volcaron en mostrarle su cariño.

«No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. A veces no quiero ni estar. Literalmente», eran las palabras con las que preocupaba a sus fans.

Unos días después de aquella confesión, reconoció estar lidiando con un bache de salud mental, aunque aseguró querer continuar con su gira. «No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea». Y ahora se ha vuelto a sincerar.

Hola, aquí sigo en mi proceso, con mis altibajos pero mejorando poco a poco. Es difícil porque el ruido no te deja ni sufrir tranquilo.

Pero os diré algo para que me entendáis: os acordáis de la canción: se vende?. Bueno, pues no vendo.

Nos vemos en los escenarios con el alma…

— Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) June 26, 2023