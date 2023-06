Fue el pasado 27 de mayo cuando un mensaje en redes sociales de Alejandro Sanz (54) alertó a todos los seguidores del artista. «No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase (…) llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. A veces no quiero ni estar. Literalmente», escribió en su perfil en Twitter, donde reúne a cerca de veinte millones de seguidores.

Tras ello, la preocupación por la salud mental del cantante ha ido creciendo poco a poco. Más aún después de conocerse su ruptura con Rachel Valdés (33) tras más de seis años de relación, sus supuestos problemas económicos tras ser condenado por el juzgado de primera instancia número 47 de Madrid, a pagar 3.275.000 dólares, unos 2,9 millones de euros, por no hacerse cargo de los préstamos bancarios que pidió a Total Bank en Florida para adquirir dos propiedades en Estados Unidos; y de que el artista confesara, unos días después de su primera confesión, que estaba lidiando un duro momento de salud que no iba a impedirle, eso sí y al menos de momento, seguir con la segunda parte de su gira Sanz, en vivo, por España.

Alejandro Sanz / Gtres

Alejandro Sanz explica en qué punto está de su proceso

En las últimas horas, Alejandro Sanz ha explicado en qué punto está de su proceso y cómo se encuentra. Lo ha hecho, de nuevo, a través de sus redes sociales. «Hola, aquí sigo en mi proceso, con mis altibajos pero mejorando poco a poco. Es difícil porque el ruido no te deja ni sufrir tranquilo», ha comenzado diciendo.

Hola, aquí sigo en mi proceso, con mis altibajos pero mejorando poco a poco. Es difícil porque el ruido no te deja ni sufrir tranquilo.

Pero os diré algo para que me entendáis: os acordáis de la canción: se vende?. Bueno, pues no vendo.

Nos vemos en los escenarios con el alma… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) June 26, 2023

«Pero os diré algo para que me entendáis: ¿Os acordáis de la canción Se vende? Bueno, pues no vendo. Nos vemos en el escenarios con el alma cargada. Vosotros sois mi munición», ha añadido.

Sus palabras han despertado casi de inmediato un aluvión de reacciones por parte de los usuarios en la red, que han querido mostrarle su apoyo al cantante. «Aquí estamos prendiendo lucecitas para que sigas brillando. Te queremos un chinco», «Hermano ya casi logro llegar por allí a darte el abrazo y compartir las letras de esos 28 años, ni me vas a creer el pensamiento y la turbulenta sensación de haber compartido más tiempo la libreta y la canción. Yo grito desde el jardín lo que vos en escena, cantamos los dos», «Siempre estamos contigo Ale, el ruido solo es eso, ruido y molestoso como los caños de escape de las motocicletas. Te queremos», expresan.