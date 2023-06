No son buenos tiempos para Alejandro Sanz. Hace tan solo unas semanas, el artista manifestaba a través de sus redes sociales que no estaba atravesando un buen momento anímico: «No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. A veces no quiero ni estar. Literalmente», escribía desde la sinceridad más profunda. Sus palabras encendían las alarmas entre sus seguidores y, para tranquilizar a todos sus fans, declaraba días después que, pese a que había sufrido «brotes fuertes» y que «no terminaba de llegar la luz» a su vida, parecía que «se había despertado una luciérnaga en su pecho» que le ayudaba a seguir hacia delante.

Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho.

No quiero suspender la gira porque creo que… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 29, 2023

Pero, inesperadamente, cuando parecía que el intérprete de Corazón partío estaba poniendo todo de su parte para conseguir una pronta recuperación, salía a la luz su ruptura con Rachel Valdés, la mujer con la que mantenía una relación sentimental desde hace más de tres años. La noticia desató la aparición de muchos rumores que señalaban los posibles motivos que podrían haber acarreado el fin de su historia de amor.

Aunque hasta ahora ninguno de los dos se había pronunciado sobre su ruptura, ha sido hace tan solo unas horas cuando el cantante ha alzado la voz para manifestar el desagrado que siente al leer ciertas opiniones en las redes: «Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas», publicaba a través de los stories de su perfil de Instagram. Haciendo referencia a su estado de ánimo, ha querido explicar que su ex pareja no es para nada culpable de su inestable estado psicológico. «Pido respeto para ella y para su trabajo», proseguía. Para continuar, lanzaba un mensaje directo a Rachel, mandándole todo el apoyo del mundo en cuanto a su faceta profesional se refiere: «Cariño, enfócate en tu obra y sube el volumen de tu arte», concluía.

Aunque se desconocen los detalles que han sido los detonantes del fin de su noviazgo, las últimas palabras de Alejandro Sanz dejan entrever que no existe ningún tipo de rencor tras esta ruptura y que lo único que sigue vivo entre ellos es un inmenso cariño y respeto mutuo. Su último mensaje se une a las palabras que pronunció durante su concierto en Pamplona el pasado sábado 3 de junio. Subido al escenario y dando pistoletazo de salida a su nueva gira, hacía de nuevo hincapié en que su estado de ánimo no tiene nada que ver «con nada ni con nadie» explicando que la sensación que siente es la de un agujero que aparece de repente y no entiendes el por qué. «Desde este agujero aquí en el pecho os quiero dar las gracias, por estar ahí y por entenderme», concluía.