Rachel Valdés por fin ha presentado en Madrid su obra inmersiva en la nueva Flagship Store que la firma Stradivarius ha abierto en la madrileña Plaza de España. Una experiencia especial que cambiará el concepto de ir de compras. La novia de Alejandro Sanz ha reflejado su universo en un espacio en el que se encuentran numerosos espejos, en los que se proyectan diferentes entornos. Un proyecto que se encuentra enmarcado dentro de su labor como embajadora y asesora artística de la iniciativa ‘Stradivarius Meets Art’.

La cubana, que para esta cita ha apostado por un favorecedor traje sastre de la marca en color vainilla, no ha dudado en atender amablemente a los medios en la presentación de este nuevo concepto. Rachel ha hablado de sus fuentes de inspiración, pero también ha habido tiempo para algunos temas personales, como su relación con el artista madrileño.

Sobre la obra, ella misma ha comentado cuál es el concepto: “Es una pieza inmersiva que se titula Eternidad. Básicamente es un ambiente que he creado para el espectador como una especie de templo. Medidas de meditación. Es un sitio creado específicamente para extrapolarte un poco de la realidad, como una especie de mundo paralelo. Hay diferentes momentos dentro del espacio que recuerdan a paisajes, diferentes elementos en el momento del agua, el momento de la tierra, el momento del aire. También juega con los siete colores del espectro y es una pieza principalmente que trata sobre la sensorialidad y sobre la percepción humana e invita a la contemplación, al auto reconocimiento, a la meditación”, ha explicado la cubana.

La artista reconoce que este trabajo parte de una de sus obras anteriores: “es una pieza que parte de una obra previa que realicé en la Bienal de La Habana en el 2015, que se tituló Composición Infinita. Entonces, a partir de esta primera obra, he hecho como una nueva versión de esa pieza, cambiando un poco la forma, porque la morfología no es exactamente igual, pero bueno, igual se proyectan imágenes en el fondo y se refleja todo. Yo siempre suelo trabajar con espejos, con cristales, precisamente para involucrar al espectador. Para mí es fundamental hacer que el espectador sea como una especie de co-creador de la obra y que forme parte de la pieza. Porque estar dentro ya te hace estar en ella y al reflejarte, pues digamos que te integras de alguna manera. Y bueno, se nos ocurrió la idea de hacer una especie de obra inmersiva para crear como una nueva forma, una nueva vía de escape del transeúnte, del espectador que va a pasar por aquí”, ha comentado.

La novia de Alejandro Sanz ha explicado cuáles son sus fuentes de inspiración: “me inspiro mucho en la naturaleza y me motiva el crear estados de ánimos y el crear momentos de paz a la gente, sobre todo momentos de auto reconocimiento y de conexión. De conexión entre tú como ser y el espacio que te rodea. Digamos que ese es como mi base de inspiración”, ha dicho.

Rachel ha reconocido que se encuentra en un buen momento laboral en estos momentos y que está muy feliz con todos los proyectos en los que está trabajando. La artista ha recalcado la importancia del amor en todos los ámbitos de la vida: “creo que el amor en todas sus vertientes es bueno. Esa es la mejor emoción que podemos experimentar los seres humanos, no solo hacia una pareja, sino hacia un hijo, hacia un amigo, hacia el mundo. La sensación de amor y de amar es algo maravilloso y nos pone en un estado de plenitud increíble. Creo que es muy bueno para para todo, para crear y para vivir”, ha comentado.

Sobre su relación con Alejandro Sanz la cubana ha asegurado que se apoyan mucho entre los dos: “creo que es una retroalimentación. A mí él me aporta muchísimo con el mundo de la música. Yo creo que también le aporto mucho con el mundo de las artes visuales y ambos vamos disfrutando de ese proceso también retroalimentándonos ambos. Bueno, él me inspira a mí y yo, en cierta manera, también le puedo inspirar a él un poco”. Sin embargo, por el momento no se han planteado muy en serio colaborar a nivel profesional: “no, la verdad es que hasta ahora no, de momento no. Pero si pensamos colaborar a lo mejor en algún proyecto visual, o sea, de cosas visuales para sus escenarios, pero todo está por ver”, ha dicho. Lo que sí ha recalcado es que ambos son muy respetuosos con el trabajo del otro y que no se dan muchos consejos.

Rachel ha comentado que están en un buen momento como pareja: “sí, estamos bien, es un buen momento, la verdad es que sí”, ha sentenciado. La artista ha revelado que no descarta viajar a Andalucía pronto, en una época tan especial: “bueno, yo de hecho estoy preparando una exposición que estamos viéndolo para hacerla en Sevilla, una exposición de pintura. Todavía no tenemos la fecha, pero este año seguramente lo haremos”, ha explicado Rachel, que reconoce que le encanta Andalucía: “yo me atrevería a vivir en cualquier parte, la verdad. Sí, pero Andalucía es muy especial. Sí, es muy bonito”, ha sentenciado.