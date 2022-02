La emoción de Alejandro Sanz al convertirse en Hijo Predilecto de Andalucía

Este lunes, 28 de febrero, coincidiendo con la celebración del Día de Andalucía, se ha celebrado en el Teatro de la Maestranza de Sevilla la ceremonia de entrega de las Medallas de Andalucía y los Títulos de Hijo Predilecto de la comunidad, máximos galardones concedidos por el Gobierno andaluz en reconocimiento a las acciones, servicios y méritos excepcionales o extraordinarios, realizados en diferentes ámbitos, que hayan redundado en beneficio de Andalucía.

Una cita a la que han asistido numerosos rostros conocidos del panorama nacional y en la que Eva González ha ejercido como maestra de ceremonias. La presentadora ha lucido un favorecedor vestido tipo trench en color verde, tono de Andalucía y diseñado por Antonio García, una de las marcas fetiche de la modelo, que ha presentado la gala por tercer año consecutivo.

En esta edición, el compositor Manuel Alejandro y el cantante Alejandro Sanz han sido reconocidos como los nuevos Hijos Predilectos de Andalucía. La Medalla Manuel Clavero Arévalo ha recaído en la Fundación Blas Infante, mientras que el resto de distinciones han recaído de la siguiente manera: Inocencio Arias Llamas (Ciencias Sociales y la Letras); Juan Antonio Ruiz Espartaco y la actriz Belén Cuesta en Artes; el Real Club Tenis Huelva, la tiradora olímpica Fátima Gálvez y el paralímpico José Manuel Ruiz Reyes en Deportes; en Solidaridad y Concordia se ha otorgado a la presidenta de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer ANDEX y la Fundación Internacional APRONI.

En el ámbito de Economía y Empresa ha recaído en Federico Beltrán, presidente de Famadesa, la cooperativa JAENCOOP y Rocío Medina, presidenta del Grupo Empresarial Medina. En la rama de Investigación, Ciencia y Salud se ha distinguido a la Universidad de Córdoba, la Universidad de Málaga y el doctor José Manuel Quesada Gómez. En el ámbito de Mérito Ambiental se ha valorado la labor de Miguel Delibes, presidente del Consejo de Participación de Doñana y a la Federación Andaluza de Caza. La Fundación Cruzcampo y la diseñadora flamenca Pilar Vera han sido reconocidas con la de Proyección de Andalucía y, por último, el Ejército del Aire-Base aérea de Tablada en la categoría de Valores Humanos.

En esta jornada, Alejandro Sanz se ha mostrado muy emocionado por haber sido reconocido como Hijo Predilecto de Andalucía. “¿Hay algo más bello que pertenecer a una familia? Yo creo que no. Hoy, me visto de gala para recibirte y darte las gracias con el corazón revolucionado”, ha asegurado en artista en sus redes sociales.

El cantante estaba encantado de compartir este reconocimiento con el compositor Manuel Alejandro: «una de mis madres, Andalucía, me ha nombrado Hijo Predilecto. Orgulloso y agradecido, le declaro mi amor eterno a esta tierra, que me vio crecer y me arropa en su infinito abrazo. Mi padrino, ahora también tu hijo y mi hermano, poeta de la canción. La verdad, no puedo pedir más», ha revelado.

A pesar de ser madrileño de nacimiento, Alejandro Sanz siempre se ha sentido andaluz de corazón, ya que su madre era de Alcalá de los Gazules (Cádiz) y su padre de Algeciras. Por eso, el cantante siempre ha tenido una relación muy especial con Andalucía. En estos momentos se encuentra en una de sus mejores etapas a todos los niveles, no solo se ha convertido en uno de los artistas más destacados del panorama internacional, sino que también ha recuperado la ilusión junto a la artista Rachel Valdés.

Al acto han asistido numerosos rostros conocidos como las hijas de Espartaco, Kiki Morente, Pastora Soler o Cayetano Martínez de Irujo, entre otros que no han querido faltar a esta jornada tan especial para la comunidad.