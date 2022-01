Cristina Pedroche se ha tomado un tiempo de las redes sociales. Días después de presentar las Campanadas, la de Vallecas compartió en su perfil de Instagram una fotografía en la que había escrito un texto que invitaba a la reflexión. La mujer de Dabiz Muñoz lleva recibiendo críticas desde que despide cada 31 de diciembre y, aunque ha mostrado su fortaleza, también ha confesado que en alguna ocasión la han hecho sentir “mal”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Tras la publicación que ha logrado un gran número de interacciones en las rede sociales, han sido varios los rostros conocidos los que han tendido su mano a Pedroche. Entre ellos, destaca Alejandro Sanz, que no ha dudado en escribir unas palabras de cariño hacia Cristina. “No sé de qué hablas. Yo solo vi a una mujer ilusionada y comprometida haciendo su trabajo”, comienza diciendo el artista. “Las opiniones son como los culos. Todo el mundo tiene uno. No pierdas ningún segundo en historias”, finalizada el cantante.

Beatriz Luego, también quiso arropar en estos momentos a Cristina Pedroche. “¡Ole tú Pedroche! Hoy y siempre”, escribía la cantante. La influencer Aretha Fusté le mandó toda su energía con sus palabras. “Pienso verte cada nochevieja y me importan un pie las audiencias, desde mi salón empiezo el año mejor con una mujer como tú, que al margen del trabajazo de las campanadas, admiro por muchas otras cosas. Quédate (que ya sé que lo haces) con las personas como yo porque nos sumas doble y los que critican o se interesan tarde restan sólo durante horas. Karma para todos”, dijo la empresaria. Sara Carbonero, se une a la lista de VIP que apoyan a la presentadora. La periodista comentó el post con una serie de emitoconos de corazones rojos.

El escrito de Cristina Pedroche

Tras este texto Cristina Pedroche desaparecía de las redes sociales. «Aunque no lo parezca, están siendo días difíciles. Y, aunque intento mantenerme un poco al margen y no leer nada siempre hay comentarios o gestos que me llegan y que me hacen sentir mal. Mal no, muy mal», comenzó diciendo. «Estaba -hace referencia a las Campanadas- con una energía arrolladora y que sentía segura de mí misma. Orgullosa de lo que estaba pasando y muy feliz por poder lucir un diseño de 1991 de Manuel Piña (…) En cuanto al pelo, Josie quería que me rapara la parte de abajo que es la única parte que se veía con el casco. Pero cuando hicimos una prueba de caracterizarión, al verme con calota -calva- le gustó aún más. Si hubiera hecho falta raparme lo hubiera hecho, sin dudarlo. El pelo no hace que una mujer sea más o menos guapa y, por supuesto ni mejor ni peor persona. Por eso llevé pelucas, para normalizar su uso», añadió.

Después de la reflexión, Pedroche dejó una puerta abierta a la presentación de las Campanadas del próximo año. «Es una decisión que no depende de mí. Si por mí fuera despediría la última noche del año con todos vosotros toda mi vida», comentó.