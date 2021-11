Malas noticias para Alejandro Sanz. El cantante recibió el pasado viernes un durísimo varapalo que ha dado un giro de 180 grados al dulce momento por el que estaba atravesando. Y es que después de haber celebrado el cumpleaños de su pareja hace tan solo unos días, el intérprete de Corazón partío se ha visto obligado a hacer frente a una dolorosa pérdida, la de su primo David.

Al parecer, el fallecido tenía una estrecha relación con el artista. Motivo por el que Alejandro no ha dudado en rendirle un pequeño homenaje virtual frente a sus 6 millones de seguidores en Instagram. El novio de Rachel Valdés ha compartido una serie de imágenes junto a su primo tanto de la infancia como de un pasado más reciente, las cuales ha acompañado con unas palabras cargadas de sentimientos: “Se me hace difícil hablar cuando la impotencia y la pena me invaden. Hoy el mundo sería más hermoso y generoso si te hubiera retenido con nosotros… Tu familia, tus amigos y todos los que te queremos incondicionalmente”, comenzó escribiendo el cantante.

La emotiva carta no quedó ahí y el intérprete dio continuidad dejando entrever que la muerte de su primo había sido consecuencia de una enfermedad por la que se encontraba luchando y que había llenado de esperanza a sus seres queridos: “Quien me conoce sabe que para mí, mi familia, mi clan, es mi todo. Y este todo está incompleto. No sé si la esperanza nos ha jugado una mala pasada… o has sido tú, que te agarrabas a la vida con toda tu fuerza y corazón. Por eso nos cuesta tanto despedirnos de ti, David, mi primo”, confesaba.

Para poner el broche de oro a su discurso, Alejandro Sanz hizo referencia a las últimas palabras que le dijo su primo David antes de morir. Una frase que se ha grabado a fuego en la mente del cantante y que probablemente recordará en su día a día: “Mi querido primo. Un ser maravilloso con el que todo lo que compartí era bueno. Se ha ido querido y arropado en todo momento, grabando en mi memoria la última frase que me dijo: ‘Lo único que importa en la vida son las buenas personas’. Y tú, David, lo has sido. Te quiero y te queremos”, finalizó.

No tardaron en llegar las muestras de cariño hacia el coach de La Voz tanto de amigos, como de compañeros de profesión y fans. Un sinfín de personas se volcaron con Alejandro y quisieron enviarle sus condolencias y su apoyo en un momento que no está siendo nada fácil. Sara Carbonero, Raquel Perera, Paula Echevarría, Luis Fonsi o Eva González fueron algunos de los rostros más conocidos que no dudaron en mandar un mensaje al intérprete a través de la publicación.

Esta repentina muerte ha llegado en uno de los momentos álgidos de la carrera de Sanz. El compositor está a punto de lanzar su nuevo disco bajo la atenta mirada de sus seguidores, que esperan el estreno con ansia. Pero lo cierto es que como él mismo ha confesado, la familia es una pieza clave de su vida y este fallecimiento podría empañar la felicidad que sus éxitos puedan generarle.