Paula Echevarría nunca ha dejado de trabajar. Prueba de ello es el anuncio de Pantene que la actriz rodó embarazada, o la campaña que protagonizó prácticamente recién parida. Así lo ha contado este miércoles la asturiana en un nuevo acto promocional de la firma de cosmética capilar para la que lleva años trabajando. Lo cierto es que, hasta que su bebé, que acaba de cumplir 7 meses de vida, no llegue al año, su plan es mantenerse fuera de los rodajes y así lo confiesa la feliz mamá.

Radiante y prácticamente recuperada tras su segunda maternidad, Paula ha confirmado que “Quiero estar por lo menos el primer año de vida del niño con él, lo hice con Daniella y no me arrepentí nunca”. Consciente de lo privilegiado de su situación, la intérprete reconoce que si tiene ese plan es “porque puedo hacerlo, porque tengo otros trabajos como este. Yo no he parado, pero es verdad que este trabajo es cómodo porque sigo trabajando, pero no me quita mucho tiempo de estar en casa” y marca la diferencia con lo que supone un rodaje de cine o televisión que “son irte a las 6 de la mañana y volver a las 7 de la tarde de lunes a viernes”.

Sobre Miki, como llaman cariñosamente al bebé, Paula solo tiene buenas palabras, aunque reconoce que se ha convertido en el protagonista de la casa hasta el punto que su hija mayor, Daniella, ya les ha dejado claro a todos que le quiere a él por encima de los demás. Acerca de Miguel Torres, que se ha estrenado como papá con la llegada del niño, Paula reconoce no poder estar más feliz y asegura que “es un padrazo como la copa de un pino, no le pongo ni un pero. Nos repartimos todo al 50 50 como tiene que ser que es de los dos”.

Recién llegados de una romántica escapada a París que LOOK avanzó en exclusiva, la que fuera protagonista de Velvet ha contado que era algo que ambos necesitaban. “Los días nos vinieron genial porque los bebes sí que son maravillosos, pero absorben y teníamos ganas de poder tener una conversación sin que nada ni nadie nos interrumpiera. Ha sido muy bonito volver a encontrarnos los dos después de esta vorágine de la paternidad y maternidad”.

Pero no solo del padre de su segundo hijo ha hablado Paula Echevarría. Aunque durante la época de su separación las cosas se pusieron muy tensas entre ella y David Bustamante, a fecha de hoy todo va viento en popa entre ellos y prueba de ello es la naturalidad con la que Paula habla de la nueva faceta del músico como cocinero en ‘MasterChef Celebrity’. “Esa faceta de cocinero me sorprende porque no la sabía ni él, me está sorprendiendo muchísimo, he visto poco pero lo que he visto lo está haciendo muy bien. Sé más por él y por Daniella de lo que he visto en el programa, pero muy bien, a ver si llega a la final y gana, ojalá”. Además, la exmujer del cántabro confirma que durante el tiempo que estuvieron juntos no sabía hacer “ni un huevo frito, doy fe” y bromea asegurando que “ya podía haber aprendido antes”. Entre la expareja todos los problemas están más que solucionados, y la intérprete no puede evitar su alegría con todo lo bueno que le pase, reconociendo que “claro que me alegro por él, es el padre de mi hija, los éxitos de él son de ella también”.