Hace ya unas semanas que Concha Márquez Piquer perdió la vida tras no poder superar una enfermedad pulmonar. La hija de la mítica Concha Piquer tenía muchísimos amigos que se han mostrado muy apenados por su marcha. Además, tuvo una hija con Curro Romero, quien desde hace tiempo está casado con Carmen Tello. Es esta quien ahora rompe su silencio para dar a conocer cómo se ha vivido en su casa este fallecimiento. Y lo hace en conversación exclusiva con Look.

Carmen Tello ha podido dar el pésame a Conchi, hija de Curro Romero y Concha Márquez Piquer, por la que confiesa sentir un profundo cariño. La mujer del Faraón de Camas quiere mantenerse discreta sobre los sentimientos del torero ante la pérdida de la que fue su mujer y madre de sus dos hijas. El matrimonio vive estos días con mucha ilusión los preparativos del estreno del documental sobre el diestro, que tendrá lugar el próximo 1 de diciembre en la Cartuja de Sevilla. Curro, como confiesa su esposa, se encuentra muy bien de salud, aunque sufre los «achaques» lógicos de la edad. Los dos están deseando que llegue ese momento y esperan poderlo compartir con Conchita y su nieto.

P: Carmen, ¿cómo se encuentra su marido, estará muy afectado por el dolor de su hija Conchi que acaba de perder a su madre?

R: “Bueno, yo nunca hablo de estas cosas y ahora tampoco lo voy a hacer. Espero que me respetéis. Te puedo decir que de salud ahora mismo Curro está muy bien. Sigue con sus problemillas del pie, con artrosis, pero se encuentra en general bien. Ahora, estos días se tiene que cuidar un poquito más que de costumbre porque el 1 de diciembre se estrena su serie, y debe estar perfecto para disfrutar de ese momento que será tan bonito y emotivo”.

P: Va a ser un momento muy especial para Curro…

R: “Lo va a ser mucho. Como te comentaba el estreno será el próximo día 1 de diciembre en la Cartuja Center. Queda solo un mes y por eso Curro tiene que cuidarse un poquito ahora. Va a ir mucha gente y debe estar bien. Pero vamos que tiene sus achaques como cualquier persona de su edad, pero no está mal, está bien”.

P: Un bonito momento que él compartirá también con Conchi, ¿habrá hablado con ella para darle el pésame?

R: “Sinceramente eso no lo sé. Han hablado, pero no me ha dicho sobre qué. Curro habla muchísimo con su hija, muchísimas veces se llaman por teléfono. Habla con ella todas las semanas, pero eso de siempre”.

P: ¿Pero esa conversación habrá sido más especial que las demás, porque ahora ella necesita las palabras de consuelo de su padre?

R: “El habla siempre con ella. ¿Qué quieres que te diga?. No tengo ni idea de su conversación, pero que él se lleva divinamente con Conchita y se quieren muchísimo y se hablan mucho te lo puedo asegurar. Y supongo que sí lo habrá hecho”.

P: Concha Márquez Piquer llevaba varias semanas muy enferma. ¿Su marido estaba informado?

R: “Eso tampoco lo sé. Curro habla con su hija, pero solo suele hablar de cosas que tiene que ver con ellos dos o con su nieto, y de otras personas nunca habla. Siempre ha mantenido silencio. Para qué va a hablar de otras cosas que no sean Conchi y su nieto. Es lógico, que si él ve a su hija apenada, él también lo esté”.

P: A pesar de llevar muchos años separados, Concha era la madre de sus hijas y lo habrá sentido….

R: “Jamás he oído hablar a Curro de la madre de Conchita. Jamás hemos hablado del tema, qué quieres que te diga. Es una cosa que ha pasado hace 40 años”.

P: ¿No le ha comentado nada su marido del estado de ánimo de su hija?

R: “Perdóname, pero de este tema ya te he dicho que no quiero hablar. Ninguno de los dos hemos hablado nunca de ese tema y nos tenéis que respetar. Yo qué voy a decirte. Ella fue una parte de su vida que ya pasó. Yo ni la he conocido a ella. Tuvo su momento en su vida y es algo privado, se le respeta y ya está. Son cosas íntimas de él que ni siquiera las habla conmigo”.

P: ¿Ha tenido usted la ocasión de poder dar el pésame a Conchi?

R: “Si, yo hablé con ella cuando murió su madre y pude darle el pésame. Llevo cerca de 30 años con Curro y Conchita ha convivido mucho con nosotros, la he tratado bastante y la quiero. Conchi es muy cariñosa. Lógicamente tiene que estar mal después de haber perdido a su madre, estará hecha polvo”.

P: ¿Se han visto padre e hija desde que Concha falleció?

R: “No se han visto todavía. No sé cuándo vendrá por aquí. Supongo que lo hará para el estreno del documental, el día 1 de diciembre. A ver si se puede acercar con el nieto a Sevilla, porque hace mucho tiempo que no se ven por el tema del Covid. Como ha habido todo este lío con la pandemia, no se han podido ver todo lo que hubieran querido. Lógicamente tenían miedo por los contagios. Cuando vino la última vez estuvieron juntos almorzando. Conchi va al “Puerto” y siempre se pasa antes a ver a su padre. Es ella la que siempre viene, porque Curro ya está muy mayor para viajar.”

P: Como Curro esta delicado, ¿salen ustedes ahora poco de casa?

R: “Pues no salimos mucho la verdad. Mi marido tiene muchos dolores y sufre de artrosis, algo normal en personas de su edad. Curro va a cumplir 88 años, pero está muy bien del corazón. La verdad es que no se encuentra mal. No tiene nada que no sea la edad. Ahora estamos muy ilusionados con el estreno del documental y deseando que llegue el día para que mi marido lo disfrute”.