El cantante Alejandro Sanz no escatima muestras de amor cuando se trata de hablar de su pareja, la artista plástica Rachel Valdés. La última gran demostración (por partida doble) de sus sentimientos hacia su novia ha tenido lugar con motivo de la celebración del 31 cumpleaños de Rachel. En primer lugar, llegaba esperada publicación en Redes Sociales de Alejandro, coincidiendo con la fecha del gran día de Valdés. Junto a una instantánea suya posando con la homenajeada el intérprete de No es lo mismo: “Hoy cumple años este pedazo de mujer, mi cañón, mi inspiración, feliz cumpleaños vida mía. Gracias por lo que haces conmigo. Y lo que creas a tu alrededor”. Sin embargo, este homenaje no ha sido el más comentado por los medios de comunicación ya que días después del día en cuestión en el que Rachel soplaba las velas de su nueva edad, Alejandro Sanz se convertía en el anfitrión de excepción de una fiesta caribeña en honor de su chica.

Un encuentro con familia y amigos en el que no faltó ni un detalle. Así lo hemos podido comprobar gracias al post que una emocionada Rachel compartía con sus casi 92 mil seguidores para hacerles partícipes de su gran felicidad. Así, la joven escribía: “Gracias a la vida que me ha dado tanto. Un cumpleaños en familia y con amigos. Gracias a todos por formar parte de esa noche especial.”

Junto a tan sentidas palabras, Valdés añadía un álbum de fotos personal de los momentos más señalados de su gran celebración con sabor a su tierra. Junto a las instantáneas rodeada de su familia, en especial de su hijo de 9 años fruto de una relación anterior, los admiradores de la novia de Sanz pudieron descubrir una auténtica fiesta con música en directo, bailes y unas originales tartas de fondant con la bandera de Cuba, tierra natal de Rachel. Pero sin duda, lo que más ha llamado la atención en la celebración del cumpleaños de la artista, ha sido sin duda el nutrido grupo de celebridades de diferentes áreas de la esfera pública. Entre los asistentes VIP es de destacar la asistencia de Borja Thyssen y Blanca Cuesta, el presentador de La Resistencia, David Broncano, el actor Antonio Tejero, la comunicadora Lorena Castell o la cantante Lorena Gomez. Todos ellos disfrutaron de una noche mágica aderezada con mojitos y música caribeña.

Más allá de los familiares de Rachel y amigos de la pareja, una de las personas que más ha llamado la atención de toda la velada ha sido Manuela Sanz Michel, hija mayor de Alejandro Sanz fruto de su primer matrimonio con la modelo mexicana Jaydy Michel. La joven que vive ha caballo entre México y España no ha querido perderse el gran día para la novia de su padre. De hecho, en varias de las imágenes puede verse a Manuela aplaudiendo y mirando con mucho cariño a Rachel. Prueba inequívoca de que la relación entre ambas sigue siendo excelente, como se ha visto en varias ocasiones