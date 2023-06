Alejandro Sanz (54) reapareció anoche en el lugar donde se siente más él. Donde nadie lo juzga y donde los aplausos y vitoreos se escuchan más que los rumores. El interprete de Corazón partío y Amiga mía inició la segunda etapa de la gira Sanz en Vivo con un concierto en el pabellón Navarra Arena, en Pamplona, en el que sus incondicionales quisieron mostrarle su cariño y apoyo ante la nueva crisis personal que atraviesa. Pues cabe recordar que fue hace escasos días, cuando el cantante hizo saltar todas las alarmas después compartir con sus más de siete millones de seguidores en Instagram, un mensaje en el reconocía estar «triste y cansado».

«No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase (…) Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual», rezaba el mensaje.

Así, el concierto de ayer era, en propias palabras del cantante, una «prueba de fuego». «Nunca lo olviden, lo importante que es estar cerca de la gente que no quiere. No es por nada ni por nadie. Intenté sincerarme y fue muy bella la reacción. Después ha habido más cosas. Ese ruido que no es para nosotros. Lo nuestro es otra cosas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por vuestro cariño. Es un agujero que se te hace aquí en el pecho y desde el que os hablo. Hacía mucho tiempo que no estaba en Pamplona. Y este primer concierto es para mí una prueba de fuego», fueron las palabras que, visiblemente emocionado, Alejandro Sanz tuvo para los allí presentes entre un éxito y otro.

Sus declaraciones coinciden en el tiempo, además de con la ya mencionada crisis personal, con su ruptura, tras más de tres años de relación, con Rachel Valdés, la artista plástica con quien comenzaba a finales de 2019, según afirmó en el día de ayer la revista ¡Hola! en exclusiva. Junto a la cubana se había trasladado en el año 2020 a Madrid para estar cerca de sus dos hijos menores, Dylan y Alma, con los que comparte custodia compartida junto a su ex mujer, Raquel Perera. De hecho, a principio de este mismo año, ambos estrenaban casa en la lujosa urbanización de Somosaguas, en Pozuelo de Alarcón.

Por el momento ni Sanz ni Valdés se han pronunciado públicamente al respecto de esta información. No obstante, hay más: los supuestos problemas económicos que estaría atravesando el madrileño. Pues según varios medios de comunicación en Miami, la situación financiera de Alejandro Sanz sería, ahora, más comprometida que nunca, llegándose incluso a hablar de bancarrota. «Esto no es de ahora, se conocía desde hace años. Cuando él tuvo que vender su casa a raíz de una sentencia que todavía está marcha. Él se puso como aval para poder devolver este dinero a una compañía de Florida. Para ello tuvo que vender esta propiedad porque Alejandro se declaró en bancarrota».