Raquel Perera confiesa el verdadero motivo tras el alarmante mensaje y el parón de Alejandro Sanz

No están siendo momentos fáciles para Alejandro Sanz. Era hace tan solo unos días cuando el cantante anunciaba estar pasando por una situación un tanto complicada en lo que a su salud mental se refería, alegando haber sufrido «tristeza y cansancio» por las que «a veces no quiere ni estar», habiendo tenido que afrontar, durante este mismo fin de semana «un brote fuerte». Unas durísimas palabras que hacían saltar las alarmas de sus seguidores, motivo por el que Raquel Perera se ha visto obligada a tomar la palabra para hacer referencia al bache que está atravesando el que fuera su compañero de vida.

Ha sido en el plató de Espejo Público en el que la ex mujer del intérprete de Corazón partío ha hablado largo y tendido sobre el asunto, admitiendo haber tendido su mano al artista: «Yo he intentado ayudarle en todo lo que he podido. Creo que es un momento temporal y pasajero. Alejandro está cansado, que es un sentimiento que a todos nos pasa. Lleva de gira muchos meses dándolo todo y yo creo que es normal que de repente se sienta cansado y cuando estás en los escenarios con mucho aplauso y mucho éxito… Cuando llegas de repente a descansar cuatro o cinco días, te baja todo eso», comenzaba explicando justo en el momento en el que ha acudido al programa de las mañanas de Antena 3 para promocionar Para que no te olvides, su libro de autoayuda. Una obra que la protagonista ha querido dedicar a sus hijos para que ahonden en temas como «la inteligencia emocional».

Precisamente, las páginas de su libro podrían servir de gran ayuda para su ex marido, a quien la propia Raquel considera un valiente en toda regla por haber abierto su corazón como nunca antes: «Me quedo con el mensaje de un ser humano que, en un momento de vulnerabilidad y de fragilidad, quiere compartir sus sentimientos de forma muy sincera y natural. Además, creo que también es importante para cualquier ser humano que acepte que está en un momento malo que es importante para poder curar cualquier cosa que quieras curar. Es imposible ocuparte de algo que desconoces que existe. Y también me parece muy importante diferenciar la tristeza de la depresión porque no es lo mismo», revelaba, haciendo hincapié en la gran labor de Alejandro a la hora de dar visibilidad a un problema que padecen miles de personas.

Sea como fuere, si algo ha querido recalcar Perera es que desea todo lo mejor a su ex, aprovechando para darle además un consejo: «Creo que son momentos puntuales de cansancio y lo mejor de todo es que lo ha reconocido. Lo mejor que puede hacer es lo que va a hacer: subirse a los escenarios», zanjaba, puntualizando además que para ambos su máxima prioridad siempre han sido sus hijos pese a haber tomado caminos diferentes.