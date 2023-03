Antena 3, el escenario del doble triunfo de Rafa Castaño con ‘Pasapalabra’ y Beatriz Solano

Hace poco más de una semana, Rafa Castaño se convertía en el centro de todas las miradas al alzarse como el flamante ganador del millonario bote de Pasapalabra. Después de 197 programas consecutivos y de haberse alzado con la victoria en nada más y nada menos que 75 entregas, el que fuera concursante puede presumir de haber conseguido el mayor bote del espacio televisivo hasta la fecha, valorado en 2.727.000 euros que llevaba batallando contra Orestes desde el pasado mes de junio de 2022, habiendo completado el rosco en cuestión en un solo intento durante su último día en el plató de Antena 3.

Sin embargo, poco o nada se sabía sobre este sevillano de 32 años hasta ahora, cuando ha alcanzado un nivel de fama muy alto en cuestión prácticamente de días. Y es que, podría decirse que no solo ha triunfado en el terreno profesional, sino también en el personal de la mano de Beatriz Solano, la conocida presentadora de Antena 3 Noticias y con la que también coincidió en el programa de las tardes de la cadena en cuestión, razón por la que Roberto Leal no tuvo reparo en tirarla una pulla con cierto tono humorístico: «Te veía ayer sorprendidísima mirando a Rafa y a Orestes», la decía, mientras que ella no daba crédito al nivel de conocimientos que tenían los dos contrincantes que se estaban disputando el premio, incluido su novio: «Estoy alucinando con los dos… Y encima metiendo chistecitos, ¡cómo si fuera fácil! ¡No le dan importancia!», exclamaba entre risas.

Lo que en ese momento la audiencia no podía llegar a imaginar es que la maestra de ceremonias es uno de los pilares fundamentales en la vida del ganador, aunque ya llevaba más tiempo que él en la primera plana mediática al haberse licenciado en 2008 en Periodismo y en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra, siendo procedente de Pamplona y llevando la fiesta del San Fermín y la de los encierros de San Sebastián de los Reyes allá por donde pisa, habiendo sido la encargada de retransmitir estos últimos en televisión.

Hace nada más y nada menos que trece años desde que Solano comenzó su andadura en Antena 3, habiendo estado vinculada desde el principio al ámbito de los informativos, en primer lugar sobre todo en aquellos centrados en los espectáculos y la cultura, y después con todo lo relacionado con el coronavirus y su vacunación. Con el paso del tiempo, la profesional de la comunicación se ha convertido en una pieza clave de la cadena y también en la vida de Rafa Castaño, con quien comparte pasión por el ámbito del periodismo y con quien ahora probablemente disfrute, de manera conjunta, de un bote millonario, pudiendo llevar a cabo planes por todos los rincones del planeta o incluso establecer una vida en común.