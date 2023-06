Del vestido a los invitados: Rosalía revela los detalles inéditos de su futura boda con Rauw Alejandro

Convertida en todo un fenómeno de masas a nivel mundial, Rosalía no ha querido dejar pasar la oportunidad de sentarse en el plató de El Hormiguero. Ha sido durante esta misma noche cuando la catalana ha acudido al programa de las noches de Antena 3 para promocionar su nuevo single, Tuya; además de someterse a las preguntas de Pablo Motos. Una cita que la intérprete de Malamente ha afrontado con la mayor de las ilusiones después de haber protagonizado un multitudinario concierto en Madrid durante el festival Primavera Sound.

Ataviada con un total look en color blanco, la cantante ha recibido una inmensa ovación del público a su llegada al plató, para después mostrarse muy agradecida con todo lo vivido durante su última gira, Motomami World Tour: «No sé cómo explicarlo, es un sentimiento de agradecimiento. Llevo un año y medio fuera de casa y echo de menos cosas, a la familia y hacer las cosas que te hacen feliz y es duro, pero a la vez también hay mucho agradecimiento cuando estás en el escenario y la gente lo vive», comenzaba explicando, para después abrir su corazón a la hora de desvelar quién es uno de sus ídolos: «Estrella Morente me gusta mucho, la cantaba en casa. Volver siempre me encantó, me gustaría cantarla con ella algún día», aseguraba, dejando entrever así que se trata de una de las «espinas» que tiene clavadas a nivel artístico y que probablemente llegue a cumplir, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una estrella de renombre a nivel internacional.

Como no podía ser de otra manera, Rosalía también ha tenido oportunidad de hablar de su relación con Rauw Alejandro, con quien tiene una gran complicidad que va más allá de lo profesional. Tanto es así, que ambos se han convertido en dos de los grandes protagonistas de Instagram en los últimos días al haber llevado a cabo dos vídeos imitando al otro: «Hubo revancha. Bueno, creo que él ha exagerado un poco pero lo que no ha exagerado es sobre todo lo que hay en el bolso. Siempre voy con un bolso grande que lleva de todo por si acaso, porque nunca se sabe. Llevo un aguacate y jengibre para hacer mis infusiones, y el aceite que no falte. También llevo siempre una inyección para Rauw porque tiene alergia, por si acaso algún día pasa algo», contaba entre risas, demostrando así que su pareja siempre está en sus pensamientos.

Es por ello que los dos cantantes no tuvieron problema en sacar a la luz su primer EP en común con tres canciones: Beso, Vampiros y Promesa. Un proyecto apasionante en el que no todo fue de color de rosa: «Tenemos la complicidad de ser pareja, nos reímos todo el rato y es como si nos sintiéramos en casa. Pero al sacar un proyecto y hacer un videoclip generan tensión, pero aquí seguimos. Tiene mucha paciencia, imagínate, para aguantarme a mí…», reconocía la artista, visiblemente orgullosa de contar con el intérprete de Lokera en su vida.

Para poner el broche de oro a su historia de amor, ambos hace meses daban el paso de iniciar su camino hacia el altar, algo que la propia Rosalía ha confirmado ahora después de haberlo hecho en sus redes sociales: «Parece que va a haber boda», indicaba, confesando algunos detalles de cara a este gran día: “De momento tengo que terminar la gira y luego ya me pondré para la vuelta. Aunque tengo vestidos guardados, me gustaría que fuera uno de Vivienne Westwood y será una boda chill, con la familia y poco más», aclaraba, contando segundos más tarde cómo fue esta inesperada pedida de matrimonio: «Me lo pidió en Puerto Rico en la casa de sus abuelos que está en la montaña. Se veía todo Puerto Rico y había fuegos artificiales por el Año Nuevo. Él se me arrodilló y tenía la caja encajada y no la podía sacar, pero me sacó el anillo y me pidió que me casara con él y yo me puso a llorar, claro», zanjaba, aunque aún habrá que esperar para saber dónde y cuándo tendrá lugar la boda de los dos artistas.