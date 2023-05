Los momentos más virales de Rosalía y Rauw Alejandro desde que son pareja

Desde que confirmaran su romance en el 28 cumpleaños de ella, en 2021, lo cierto es que Rosalía (30) y Rauw Alejandro (30) se han convertido en una de las parejas mejor consagradas del panorama musical nacional e internacional. Prueba de ello es que cada vez son más los titulares que la pareja copa en la crónica social por su complicidad y quehacer juntos, así como las informaciones (o habladurías) que se publican sobre ambos entre los usuarios en redes sociales, que los convierten a diario en virales. Sir ir más lejos, hace escasos días la catalana y el puertorriqueño se convirtieron en noticia después de que se sometieran al test de parejas de la revista GQ, donde contaron cómo se comprometieron. «Nos comprometimos de la manera, yo creo, más bonita que me pude haber imaginado», empezó contando Rosalía.

«Fue en la casa de tu abuela en una parte, la parte más de arriba del todo del edificio (…) Entonces empezaron a haber fuegos artificiales y se veía todo Puerto Rico desde ahí arriba y yo no me lo esperaba. Tú me dijiste: ‘Ven te quiero enseñar un sitio’ y te seguí, yo pensando de lo más inocente ‘ah, venga vamos’ y de golpe empezaste a buscar algo y yo pensaba ‘qué le pasa’ y como que no lo sacabas (…) Estaba nerviosa, tampoco me acuerdo de todos los detalles pero te arrodillaste y diste un anillo. Yo me puse a llorar», expresó.

Rosalía imita a Rauw Alejandro

Igualmente comentado fue el vídeo que el pasado 14 de mayo, la intérprete de Saoko o La Fama, compartió con sus más de treinta millones de seguidores en TikTok, imitando a Rauw. La catalana aparece con una peluca azul en esta pieza y emula el acento puertorriqueño de su novio, así como algunas de sus expresiones, luciendo una peluca azul. «Baby, yo siempre estoy ready, tú te tardas 30 horas», dice al inicio de la publicación. «Me voy a comprar un coche, ¿ok? Algo sencillo, un Ferrari (…) Qué calor, acho, qué calor», comenta en otro momento.

Un vermú en la cubierta de un barco

Fue hace escasas semanas cuando Rosalía y Rauw Alejandro decidieron frenar sus respectivos compromisos profesionales para hacer una escapada a un destino tan desconocido como paradisiaco. Desde el lugar, a bordo de un barco, la pareja hizo un directo en sus redes sociales en el que discutieron acerca de sus gustos por las olivas. «¿Quién come aceitunas en 2023? Dime, ¿quién? Que se reporten», dijo el cantante. Ante esto, algunos usuarios empezaron a darle la razón a Rosalía y decir que «en Jaén» sí se come este alimento como parte de un aperitivo. «Qué es Jaén?», dijo entonces extrañado Rauw. «Un sitio de España», respondió ella.

Rauw Alejandro sorprende a Rosalía durante un concierto

El pasado mes de octubre, Rosalía celebró uno de sus conciertos en Inglewood, en California, con motivo del estreno de su álbum Motomami. Así, era de esperar que interpretara sus últimos éxitos, entre los que se encuentra Despechá. Fue precisamente durante la interpretación de este tema, cuando Rauw Alejandro, decidió subirse al escenario para bailar esta canción frente a todos.