Shakira se entera por la prensa de su nuevo problema legal

Shakira, que ya es conocida mundialmente por su larga trayectoria en la industria de la música, lleva desde hace más de un año acaparando gran parte de la atención pública por dos particulares entramados: su ruptura con Gerard Piqué y sus problemas con la justicia. De nuevo, ha salido a la luz que la intérprete se ha visto envuelta en un escándalo de índole económico. La Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona sostiene que la cantante defraudó más de seis millones de euros en 2018 a través de un entramado societario que le permitió derivar su dinero «a sociedades domiciliadas en países de baja tributación y alta opacidad».

Shakira en una imagen de archivo / Gtres

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) mantiene abierta una investigación contra Shakira desde el pasado julio, pero no ha sido hasta ahora cuando la Fiscalía ha hecho pública la querella. «Movida por el deseo de no tributar por la totalidad de sus rentas y de dejar de ingresar en las arcas del Estado lo que le correspondía, de manera consciente y voluntaria, presentó declaraciones inveraces de IRPF e IP por el ejercicio 2018», denuncia el Ministerio Público.

Este digital ha tenido acceso a una relevante información mediante fuentes del equipo de representación de la cantante que nos confirman la artista no ha recibido «notificación alguna en Miami, domicilio oficial de la cantante, sobre la querella en relación con el ejercicio 2018. El equipo legal de Shakira está centrado en la preparación del juicio por los ejercicios 2012-2014 que empezará el próximo 20 de noviembre», aseguran.

Shakira a su llegada a la ciudad de Miami / Gtres

La causa en la que está inmerso el bufete de abogados de Shakira tiene relación sobre el presunto fraude fiscal que cometió entre 2012 y 2014 al simular que no residía en España y ocultar ingresos mediante un entramado en paraísos fiscales. La Fiscalía señala que la cantidad defraudada alcanzó los 14,5 millones de euros y pide 8 años de prisión y dos meses de cárcel para ella por la comisión de seis delitos contra la Hacienda pública.

Además, la multa que le impondrían sería de 23 millones. La propia cantante negoció con la Fiscalía para que, a cambio de reconocer los hechos, rebajaran su acusación, pero el acuerdo no llegó a buen puerto. En la línea de lo anterior y, además de hacer frente al juicio que tendrá lugar en escasas semanas, ahora tiene por delante una nueva causa por el IRPF y el IP de 2018.

Shakira en la Gala Billboard. / Gtres

Esta complicada situación se produce días después de que su nombre volviera a saltar a la palestra tras la denuncia pública de una de sus ex empleadas, Cristina Cárdenas, quien señala a la artista como una mala jefa. «He trabajado cuatro años con Shakira, concretamente. En todo lo que respecta a la publicidad he trabajado con ella», confesó a Pepe del Real. La ex trabajadora aseguró al periodista que el trato de la cantante con sus trabajadores es «nefasto». «Es que no tiene palabras porque cuando pones por contrato que los figurantes cuando tú pases se tienen que levantar y poner de cara a la pared. Es que no hay más palabras», puntualizó Cárdenas. Sea como fuere, una vez más, la colombiana está en primera plana mediática.