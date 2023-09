Gerard Piqué concederá su entrevista más esperada en Antena 3

El Jefe ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Gerard Piqué. Desde que pusiera punto final a su matrimonio con Shakira, le han llovido dardos por todos lados. La colombiana no ha dudado en sacar a relucir los trapos sucios de su relación a través de sus canciones y, aunque el ex futbolista se ha reído de ellos de forma pública, nunca ha decidido entrar en su juego. Hasta ahora.

El último tema de la de Barranquilla con Fuerza Regida ha terminado por dinamitar en su familia, con Joan Piqué como principal damnificado. «Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura», reza la canción. Hasta el momento: silencio por parte del catalán. Nunca ha querido entrar en detalles ni de su vida en pareja ni de su separación, pero después de este último revés ha tomado la decisión de sentarse en la televisión nacional.

Gerard Piqué / Twitch

Según ha informado VerTele, concederá su primera entrevista después del huracán mediático en Antena 3. En concreto, lo hará junto a Joaquín Sánchez y su programa, El Novato, donde compartirá espacio con Ibai Llanos. El ex jugador del F.C. Barcelona ha escogido a un compañero del terreno de juego como safe place para sincerarse como hasta ahora no ha hecho. Pese a que la entrevista no está aún grabada, desde el digital mencionado han adelantado que formará parte de esta segunda temporada, y más después del último portazo de Shakira en forma de arte.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gerard Piqué (@3gerardpique)

Lo más seguro es que esta entrevista aborde su trayectoria profesional, primero siendo uno de los jugadores de fútbol más aclamados de la historia y después como cara visible de la King’s League. Sin embargo, Joaquín se ha convertido en experto en ahondar en los temas más personales de la vida de sus invitados, por lo que es muy probable que el nombre de Shakira suene con fuerza durante su intervención en la pequeña pantalla. Y más sabiendo que la intérprete de Monotonía no tiene pensado cesar su guerra fría.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shakira (@shakira)

La respuesta de Joan Piqué

No es la primera vez que la de Barranquilla utiliza sus canciones para cargar con su anterior vida. Más allá de los dardos hacia Piqué, ha aprovechado para poner contra las cuerdas a los que fueron sus suegros y que son -muy a su pesar- los abuelos de sus hijos. Si en la sesión con Bizarrap mencionó a Montserrat Bernabeu, ahora le ha tocado el turno a Joan Piqué. Hasta el momento, los padres del ex futbolista se habían mantenido al margen de toda la polémica, pero han dicho ‘basta’. Según han revelado las Mamarazzis, Laura Fa y Lorena Vázquez, el ex suegro de Shakira habría puesto en su estado de Whatsapp un fragmento de una de las canciones de la colombiana, en concreto: «Bailando con lobas». Además, han asegurado que la madre de Gerard ha dado ‘me gusta’ a la publicación que la cantante ha compartido de su nueva canción, en un intento de dejar constancia de haberla escuchado y, por ende, de haber recibido el dardo envenenado que en ella ha escondido. ¿Qué tendrá que decir el catalán de esta situación? Habrá que esperar a su esperada reaparición en Antena 3.