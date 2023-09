Shakira lo ha vuelto a hacer. Desde que pusiera punto final a su historia de amor con Gerard Piqué, la colombiana ha utilizado su arte musical para lanzarle todo tipo de indirectas. Si en su sesión con Bizarrap su ex suegra fue la peor parada, en el nuevo tema que acaba de ver la luz junto a Fuerza Regida, le ha tocado el turno a su ex suegro, Joan Piqué. Pero el padre del catalán no ha sido el único protagonista de una canción que ya ha dado la vuelta al mundo.

Shakira en su nueva canción, ‘El Jefe’ / Youtube

«Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura», ha sido la frase que la de Barranquilla le ha dedicado al abuelo de sus hijos, con quien no tiene ningún tipo de relación después de que su matrimonio llegase a su fin. Hasta el momento, el ex jugador del F.C Barcelona ha guardado silencio, aunque se espera que en algún momento dé un paso al frente y conteste a este nuevo dardo que, como era de esperar -y siendo el objetivo de la artista- no ha pasado desapercibido. Sin embargo, hay un nombre que ha sonado con mucha más fuerza en El Jefe, y a quien la colombiana ha dedicado esta canción: Lili Melgar.

Todo sobre la protagonista

Después de que este tema haya caído como una bomba en el panorama musical, todo el mundo se pregunta: ¿quién es Lili? Se trata de la niñera boliviana que, durante muchos años, cuidó de Sasha y Milan mientras el matrimonio vivía en Barcelona. Una vez se separaron, se ha especulado que fue Piqué quien la despidió, sin tapujo alguno; motivo por el que Shakira le ha dedicado esta canción: «Lili Melgar. Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización». Una frase demoledora en la que aparece la niñera reivindicando su trabajo.

Shakira y su niñera, Lili Melgar, en el aeropuerto de Miami / Gtres

Se ha dicho, además, que Melgar fue la que descubrió la infidelidad del ex futbolista con Clara Chía y la que, por tanto, se lo contó a la de Barranquilla. Gerard, al descubrir el ‘topo’, decidió prescindir de su labor en la casa familiar y la echó. Entonces, la cantante le pagó lo que le correspondía y le planteó volar con ella a Miami, comenzar una nueva etapa alejada de España y seguir trabajando para ella como la niñera de sus hijos. Lili Melgar no se lo pensó dos veces y aceptó. A día de hoy, sigue siendo una pieza clave en la vida de la colombiana y su hija, Dariana Melgar, no puede estar más orgullosa de ella, como así ha hecho saber a través de la red. «Para ti esta canción, mamá» o «A pesar de todo, ella sigue trabajando con Shakira. Te amo», han sido algunas de las frases que la joven ha compartido en el universo 2.0.