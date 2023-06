La verdad de cómo se entero Shakira de la infidelidad de Gerard Piqué

Se cumple un año desde que Gerard Piqué (36) y Shakira (46) anunciaran, a golpe de comunicado, su ruptura tras más de una década de relación y dos hijos en común. «Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión», rezaba el texto. Entonces, la pareja no ahondaba en más detalles acerca de lo que les había llevado a tomar esta decisión. No obstante, era cuestión de días que se filtrara que el ex futbolista tenía una amante: Clara Chía (24). Curiosamente, la joven con la que el ex jugador del FC Barcelona ha acabado por afianzar una relación.

A partir de ese momento, fueron muchas las teorías que comenzaron a circular por las redes sociales y la crónica social de nuestro país sobre la infidelidad del deportista y, en concreto, sobre cómo había sido descubierta por la interprete de Waka Waka o Acróstico. Según Telecinco, fue a mediados de diciembre cuando Shakira descubrió que Piqué le era infiel al revisar la nevera de su casa tras volver de una gira y ver que el bote de su mermelada, que no consumía el catalán, se había vaciado en su ausencia.

Shakira durante un partido de baseball en Valencia / Gtres

Esta versión fue confirmada (a medias), en un primer momento, por la propia Shakira -«Creo que le pasa a las mujeres alguna vez en su vida, crees que estás en una relación real y no es lo que parece», reflexionó en ese momento-. Sin embargo, la habría matizado y/o modificado este martes en una entrevista en exclusiva para la revista británica People.

Shakira ha desvelado que se enteró de la infidelidad de Gerard Piqué al tiempo que lo hizo de la hospitalización de su padre, William Mebarak (91), cuando tuvo que ser ingresado de urgencia tras sufrir una caída grave. «Él fue a Barcelona a consolarme después de que me consumiera la tristeza por mi separación. Mientras estaba en la primera comunión de Milán, mi padre resultó gravemente herido en un accidente. Todo sucedió a la vez. Mi casa se estaba desmoronando. Me estaba enterando a través de la prensa que me habían traicionado mientras mi papá estaba en la UCI», explica.

Shakira junto a sus dos hijos en el aeropuerto / Gtres

«Pensaba que no iba a sobrevivir a las dificultades. El hombre que más he amado en mi vida, mi padre, me estaba dejando cuando más lo necesitaba. Pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado. He pasado por la negación, la rabia, el dolor, la aceptación, la pena, la esperanza, el engaño, la esperanza de nuevo, la emoción. Tantas emociones y sentimientos que a veces parecen mezclados, que no parecían poder coexistir dentro de mí, que he podido desenredarme solo a través de mis canciones, entenderme mejor. No para explicarme ni justificarme, sólo para comprenderme y tolerarme», ha añadido al borde las lágrimas.

Sus hijos y la música, el motivo de su ‘renacer’

Los hijos en común con Gerard Piqué, así como sus padres, han sido el máximo apoyo de Shakira para salir adelante en este tiempo. De ahí que su mayor sueño sea «ver a mis hijos superando todos los embates de la vida. Me inyectan una fuerza cada día indescriptible». En este sentido la artista confía en que «el dolor al que injustamente se han enfrentado» les haga más compasivos y fuertes.

Shakira en el programa de Jimmy Fallon, ‘The Tonigh Show’ / ‘The Tonigh Show’

Por su parte, la música ha servido como medicina a la natural de Barranquilla. Y no es para menos, pues desde que se separa e iniciara una nueva vida en Miami, Shakira ha publicado hasta cuatro temas cuyas cifras la han posicionado en lo más alto de las listas nacionales e internacionales. «Me salvó la vida y me dio alas para volar», señala.