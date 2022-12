El 2022, además de la vuelta a la normalidad, ha traído consigo un baby boom en toda regla, varias rupturas amorosas, otras muchas nuevas parejas y, sobre todo, una larga lista de escándalos. Y es que, la vida de los celebs tiene pinta de ser de todo menos aburrida. A continuación, repasamos los momentos más heavies del año.

Will Smith y su famosa bofetada

Esta gala de los Premios Oscar quedará marcada para siempre en la memoria de quienes la presenciaron. El presentador, Chris Rock, no dudó en hacer un chiste sobre el corte de pelo de la mujer del actor, Jada Pinkett, que optó por este cambio de look debido a sus problemas de alopecia. En ese momento, Will Smith se levantó de forma abrupta del patio de butacas, subió al escenario y le propinó una bofetada al presentador que no tardó en hacerse viral. Tras pedir perdón públicamente, el intérprete de El Príncipe de Bel-Air tomó la decisión de abandonar la Academia de Hollywood.

Johnny Depp vs Amber Heard

Las estrellas de Hollywood se vieron las caras en los juzgados después de que Depp demandase a Heard por daños y perjuicios al escribir un artículo en Washington Post diciendo que era “una figura pública que representa la violencia doméstica”. Tras seis semanas en el banquillo para demostrar su inocencia, finalmente, el pasado 1 de junio, el juzgado de Fairfax sentenció a Amber Heard por difamación contra el intérprete de Piratas del Caribe. Uno de los juicios más mediáticos del mundo en el que los siete miembros del jurado popular escucharon más de 100 horas de testimonios sobre la vida privada de la pareja con ataques violentos y agresiones sexuales incluidas.

Shakira y Piqué, punto y final

Fue el pasado mes de junio cuando, tras 12 años de relación y dos hijos en común, una de las parejas más aclamadas a nivel internacional ponía fin a su historia de amor. Así lo anunciaron a través de un comunicado oficial, alegando estar en plenos trámites de separación: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”. Una separación que llegó apenas unas semanas después de que salieran a la luz varios rumores sobre una presunta infidelidad por parte del catalán. Desde entonces, la pareja se encuentra luchando por la custodia de sus hijos y el futbolista ha vuelto a encontrar la ilusión de la mano de Clara Chía.

La segunda oportunidad de Ben Affleck y Jennifer López

Después de muchos meses de rumores, la pareja de hollywoodienses se dieron el ‘sí, quiero’ en pleno verano y bajo la atenta mirada del mundo entero. Después de una pequeña celebración familiar en Las Vegas, Bennifer volvieron a organizar una ceremonia nupcial de tres días de duración en la ciudad de Savannah, Georgia. JLo escogió un espectacular diseño de Alta Costura de Ralph Lauren para darse el ‘sí, quiero’. Uno de los eventos del año en el que no faltaron los fuegos artificiales y los encuentros familiares.

La metedura de pata de Íñigo Onieva

Tamara Falcó e Íñigo Onieva protagonizaron una de las rupturas más sonadas del año. Después de anunciar a bombo y platillo su compromiso, comenzó a circular por la red un vídeo en el que el empresario besaba a otra mujer que no era la marquesa de Griñón. A pesar de defender a capa y espada su inocencia, finalmente tuvo que admitir su infidelidad y la hija de Isabel Preysler decidió romper por completo su relación. A pesar de los perdones, Falcó ha decidido rehacer su vida sin él y encontrar en Dios su mayor refugio.

La nueva ilusión de Iñaki Urdangarin

Nada más comenzar el año, el ex duque de Palma fue fotografiado en actitud cariñosa junto a una mujer que no era la infanta Cristina. Tras ponerle nombre y apellidos a la misteriosa mujer, Ainhoa Armentia, salió a la luz que se trataba de su nuevo amor. Días después, la hija de don Juan Carlos y su hasta entonces marido emitieron un comunicado oficial que despejó todas las dudas: “De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. El compromiso con nuestros hijos permanece intacto. Dado que es una decisión de ámbito privado, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean. Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin”. Ahora, han terminado el año con el divorcio encima de la mesa.

Ortega Cano y Ana María Aldón

Poco antes de verano, comenzaron a sonar con fuerza que el matrimonio estaba atravesando su mayor crisis. Tras salir a la luz la docuserie de Rocío Carrasco, después de que Ortega Cano dijese públicamente que Rocío Jurado había sido el gran amor de su vida y meses más tarde de que Ana María Aldón pidiera el sitio que se merecía en la vida del torero, la pareja decidía poner punto y final a su matrimonio.

Pese a que su relación llevaba rota varios meses, no fue hasta el pasado mes de octubre cuando la diseñadora declaró públicamente que estaban con los trámites del divorcio. Eso sí, el respeto y el cariño seguirá presente siempre por el bien del pequeño José, el hijo que tienen en común.