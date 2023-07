Shakira sigue siendo imparable. Mientras Piqué está fardando, cada vez más, de su relación con Clara Chía, la de Barranquilla ha encontrado en la música su verdadero refugio. En esta nueva vida en Miami, la intérprete de Te felicito no ha parado ni un segundo de cosechar éxitos que se han traducido en premios. Ahora, cuando la justicia le ha vuelto a dar un revés, la cantante ha reaparecido en Puerto Rico para recoger 8 galardones en el marco de los Premios Juventud en agradecimiento a su trayectoria musical.

Shakira en los Premios Juventud de Puerto Rico / Gtres

Con una sonrisa, mucho poderío y en compañía de sus inseparables Sasha y Milan, la colombiana ha demostrado estar resurgiendo de sus cenizas. Después de su tema con Bizarrap, su carrera se ha relanzado como jamás se habría imaginado y, dejando a un lado el amor que le rompió el corazón, se siente muy orgullosa de la mujer en la que se ha convertido.

Shakira en los Premios Juventud de Puerto Rico / Gtres

«Muchísimas gracias. No saben lo feliz que soy de volver a la isla, a esta isla que adoro, reencontrarme con todos ustedes y de recibir todo esto», ha comenzado diciendo en su discurso. No ha sido un año fácil, pues ha tenido que hacer frente a la decepción, la ruptura y el fin de una etapa. Sin embargo, ha sabido encontrar la felicidad en las pequeñas cosas. «Es verdad que como artista he tenido la inmensa suerte de trabajar con un gran sello discográfico al que estoy muy agradecida, de colaborar con increíbles productores y artistas, pero mi mayor suerte es la de tener los fans que tengo. Cada día ustedes me inspiran a superarme y a no rendirme. La verdad que, cuando tuve dudas sobre mí misma ustedes hicieron que volviera a creer en mí; cuando me sentí frágil me llenaron de fuerza; cuando me sentí sola me acompañaron, me protegieron, me mostraron su lealtad…», ha sentenciado.

Shakira y sus hijos, Sasha y Milan, en los Premios Juventud de Puerto Rico / Gtres

Un discurso cargado de sentimiento y, por supuesto, de indirectas. En su peor momento, el que consideraba el amor de su vida le falló, pero le permitió darse cuenta de que sus seguidores y, sobre todo la música, siempre iban a estar a su lado. Además, en esta reaparición ha sacado su artillería más pesada: sus hijos. Para Shak, los pequeños son lo más importante de su vida y, poco a poco, les está haciendo partícipes de todo lo que le rodea.

Cara a cara con la Justicia

Pero no es oro todo lo que reluce. Mientras Shakira sigue arrasando por el mundo entero, ha recibido un nuevo varapalo legal que no se esperaba. A la espera de su juicio por, presuntamente, defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda, el Juzgado de Instrucción de Esplugas de Llobregat ha abierto un procedimiento derivado de la querella presentada por Fiscalía por dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública por el IRPF e impuesto sobre el patrimonio del ejercicio 2018.

Shakira y sus hijos, Sasha y Milan, en los Premios Juventud de Puerto Rico / Gtres

Tras conocerse la noticia, el equipo legal de la cantante ha emitido un comunicado explicando no tener conocimiento de esta segunda causa: «Una vez más, como viene ocurriendo durante todos estos años, es a través de los medios de comunicación cómo la cantante se ha enterado de la interposición de esta querella, evidenciando la presión mediática y reputacional a la que se ve sometida». Hasta entonces, habrá que esperar.